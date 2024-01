Europese beurzen in herstelmodus rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht hoger in een markt die even een pauze neemt na de recente verliezen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 469,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 16.484,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 7.347,70 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.451,51 punten. Swissquote Bank signaleerde donderdag weliswaar even een pauze op de aandelenmarkten, maar noemde het sentiment nochtans broos met ruimte aan de onderzijde. "Ook voor de obligatiemarkt", aldus de bank donderdag. Volgens de bank zijn beleggers nog steeds aan het inschatten wanneer de ECB de rente verlaagt. ECB-voorzitter Christine Lagarde spreekt vandaag en ook vrijdag nog op het World Economic Forum in Davos. Voor donderdag staat Fed-voorzitter van Atlanta, Raphael Bostic, eveneens op de agenda voor twee toespraken. De ECB zelf publiceert vandaag de beleidsnotulen. De macro-economische agenda staat donderdag voor wat de VS betreft in het teken van de wekelijkse steunaanvragen, de woningdata over december en de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia over januari. Olie noteerde donderdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 72,95 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 78,21 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0890. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0892 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0861 op de borden. Bedrijfsnieuws Analisten van ING wezen bij de rapportage van TSMC op de investeringen van de chipgigant die de komende periode iets hoger uitvallen dan verwacht. Verder stelde TSMC gerust dat het herstel in sector doorzet, aldus de bank. ASML noteerde 4,1 procent hoger, net als ASMI en Besi koerste 3,6 procent hoger. Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ING verlaagd van 17,00 naar 15,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. ING noteerde 0,6 procent hoger. Barclays wil het aandeel van de eigen investeringstak in het geheel verkleinen en wil zich meer richten op consumenten, aldus de bank tegen de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Op 20 februari volgen de cijfers en meer details over de plannen. Barclays noteerde in Londen 0,3 procent lager. UBS heeft het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 34,00 naar 28,00 euro ging. Het aandeel noteerde 2,0 procent lager. Sainsbury gaat de bankenactiviteiten anders inrichten, waarover bij de strategische update op 7 februari meer informatie volgt. Sainsbury noteerde 0,2 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 daalde woensdag 0,6 procent naar op 4.739,21 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 37.266,67 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood op 14.855,62 punten. Bron: ABM Financial News

