Valuta: euro zag kortstondige opleving Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag heel even boven de 1,09 dollar, nadat de markt de redelijk terughoudende houding van ECB-voorzitter Christine Lagarde in Davos verteerde. "Lagarde zei woensdag zich niet te willen vastpinnen op de ingeprijsde renteverlagingen van 150 basispunten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Rond 07.10 uur noteerde de euro op 1,0906 dollar, waarna de munt weer terrein prijsgaf. "Wij denken dat de kracht van de dollar vooral voortkomt uit de rentetwijfel in de markt", aldus Van der Meer. Wat Van der Meer betreft kunnen vandaag vooral de notulen van de ECB voor verschil zorgen en de markt richting geven. "Richting lijkt nu een beetje te ontbreken. De notulen zouden meer inzicht kunnen geven of de renteverlaging van 150 basispunten door de ECB die nu is ingeprijsd realistisch is. Wij denken dat de ECB pas gaat verlagen als de Fed de eerste verlaging heeft doorgevoerd, niet eerder", aldus de handelaar van Ebury donderdag. Christine Lagarde spreekt ook vandaag en vrijdag nog op het World Economic Forum in Davos. Voor donderdag staat ook de Fed-voorzitter van Atlanta Raphael Bostic op de agenda voor twee toespraken. De macro-economische agenda staat donderdag voor wat de VS betreft in het teken van de wekelijkse steunaanvragen, de woningdata over december en de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia over januari. De euro noteerde donderdag vlak op 1,0885 dollar. De Europese munt maakte eveneens een pas op de plaats op 0,8587 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2675 dollar. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.