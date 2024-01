UBS verhoogt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 29,00 naar 31,00 euro en herhaalde het koopadvies, in aanloop naar de jaarcijfers. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport. De bank ziet positieve ontwikkelingen in het streamen van muziek tegen betaling, onder meer dankzij stijgende tarieven. In combinatie met kostenbesparingen en beperkte verdere uitgaven aan uitbreidingen van de catalogus denkt UBS dat UMG in een 2025 een vrije kasstroom van meer dan 2 miljard euro kan halen, wat 11 procent beter is dan waar de analistenconsensus op mikt. Voor 2024 rekent de bank op 12 procent autonome groei van de streaminginkomsten, iets beter dan de consensus. Tegen deze verwachtingen afgezet is het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd, aldus UBS. UBS denkt dat de cyclus van investeringen in de catalogus nu voorbij is, omdat artiesten weer aan het touren zijn na de coronacrisis en niet meer genoodzaakt zijn om hun muziek te verkopen om te voorzien in hun levensonderhoud. Daarbij zijn de catalogi minder waard geworden door de hogere rente en is verkopen minder aantrekkelijk geworden. De investeringen in catalogi zijn voor beleggers een bron van onzekerheid die de kasstroom onvoorspelbaar maken, aldus UBS. UBS heeft onderzocht dat 60 procent van de 100 grootste artiesten hun muziek geheel of gedeeltelijk hebben verkocht. Bij de 200 grootste artiesten is dat iets minder dan de helft. Bron: ABM Financial News

