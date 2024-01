UBS haalt Ahold Delhaize van kooplijst en verlaagt koersdoel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 34,00 naar 28,00 euro ging. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Hoewel UBS van mening is dat Ahold een sterke marktpositie heeft, verwacht de bank dat de uitdagende marktontwikkelingen aanhouden in de eerste helft van dit jaar. De marges in de VS zullen bovendien onder druk blijven, waarschuwde UBS. De analisten sluiten een herstel in de tweede jaarhelft niet uit, geholpen door een makkelijke vergelijkingsbasis en verbeterde marges als gevolg van de maatregelen die de supermarktketen momenteel doorvoert. UBS verlaagde de ramingen voor de winst per aandeel en de EBIT voor 2023 en 2024 en komt daarmee iets onder de consensusverwachtingen uit. De lagere taxaties komen voort uit de voorzichtige visie op de marges in de VS, waarbij het herstel van de marges in Europa niet voldoende zal zijn om dit te compenseren. UBS verwacht dat het lopende eerste kwartaal het moeilijkste kwartaal van het jaar wordt, met een moeilijke vergelijkingsbasis op het vlak van groei en marges. Met het oog op de beperkte opwaartse potentie, mede door een gebrek aan positieve aanjagers, en een herstel dat pas in de tweede jaarhelft zal plaatsvinden, besloot UBS het aandeel van de kooplijst te halen Het aandeel Ahold Delhaize daalde donderdag met 1,2 procent tot 26,17 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.