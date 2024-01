ING verhoogt koersdoel Arcadis flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 49,00 tot 60,00 euro, in aanloop naar de cijfers van het advies- en ingenieursbureau over het vierde kwartaal. Dat bleek donderdag uit een rapport van de bank. Analist Quirijn Mulder heeft geen twijfels over het vierde kwartaal. De analist wees op de stijging van het orderboek en de goede marktomstandigheden, ondanks wat macro-economische zwakte. Arcadis heeft tijdens zijn beleggersdag ambitieuze doelen gepresenteerd, stelde Mulder. Het bedrijf verwacht de marge met 2 procentpunt te kunnen verhogen tussen 2023 en 2026 tot 12,5 procent. Dat is mogelijk, denkt ING, maar de bank ziet wel uitdagingen en Mulder denkt dat de verbetering vooral aan het einde van de periode realiteit wordt. De analist wil vooral zien dat de risico's afnemen, dat recente overnames het goed doen, de financiën op orde zijn en dat het management goed overkomt. Het aandeel noteert tegen een korting van 18 procent ten opzichte van sectorgenoten, wanneer het verwachte bedrijfsresultaat over de periode 2023 tot en met 2025 wordt vergeleken, en die waardering is eenvoudigweg te laag, volgens ING. Het nieuwe koersdoel beperkt die korting tot 5 procent, wat een opwaarts potentieel geeft van 25 procent, goed voor handhaving van het koopadvies. Het aandeel Arcadis noteerde donderdag 2,3 procent lager op 47,38 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.