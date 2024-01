Deutsche Bank verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ING verlaagd van 17,00 naar 15,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Duitse bank. De verwachtingen voor de winst werden verlaagd door analist Benjamin Goy, die een relatief moeilijk vierde kwartaal verwacht en tegelijk ook de aankomende renteverlagingen door centrale banken in zijn model verwerkte. Na de gemengde derdekwartaalcijfers, waar zwakke rentebaten werden gecompenseerd door een groter dan verwachte aandeleninkoop, voorziet Deutsche Bank slechtere resultaten in het vierde kwartaal, vooral omdat de rentebaten bleven dalen. Deutsche Bank verlaagde de verwachtingen met 13 tot 17 procent, omdat de bank rekening houdt met een renteklimaat van 2 procent in de nabije toekomst. Omdat het aandeel slechts op ongeveer zeven keer de verwachte winst gewaardeerd is, terwijl ING jaarlijks rond 15 procent van zijn marktwaarde uitkeert aan aandeelhouders en de marktpositie van de bank structureel goed is, blijft het koopadvies staan bij Deutsche Bank. Bron: ABM Financial News

