Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 45,00 naar 44,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Deutsche Bank verwacht voor het vierde kwartaal geen sterke cijfers, maar niet zo zwak als over het derde kwartaal werd gerapporteerd. Met nog altijd geen uitzicht op een noemenswaardige verbetering van de volumes, omdat klanten hun voorraden nog niet aan het aanvullen zijn, verlaagde de bank het koersdoel met een euro. Aperam blijft voor Deutsche Bank wel zeer aantrekkelijk met een management dat de EBITDA in 2025 structureel met 300 miljoen wil laten stijgen. Deutsche Bank wees op het voorziene cyclische herstel en het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism, een heffing voor de uitstoot van koolstofdioxide, waar volgens de bank voordelen aan verbonden zijn. Deutsche Bank wees ook op het dividendrendement van 7 procent, dat aantrekkelijk is. Aperam sloot woensdag op 28,80 euro. Bron: ABM Financial News

