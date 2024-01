Licht hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Wall Street hield de verliezen woensdagavond binnen de perken, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend overwegend lager noteerden.

Woensdag kende het Damrak een nerveuze handelsdag en de AEX index gaf krap een procent prijs op een slotstand van 771,43 punten, na aanvankelijk nog vijf punten lager te hebben gehandeld.

De koersen stonden onder druk, nadat centrale bankiers tijdens het World Economic Forum in Davos de verwachtingen over renteverlagingen in 2024 probeerden te temperen, waardoor onder meer de Amerikaanse tienjaarsrente in de lift zat.

Fed-bestuurder Christopher Waller zei dinsdag dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar waarschijnlijk de rente zou kunnen verlagen, maar dat het beleid niet "overhaast" zal zijn. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, gaf in Davos gemengde signalen af over aanstaande renteverlagingen.

Daarnaast drukten tegenvallende Chinese groeicijfers op het sentiment. De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal op jaarbasis met 5,2 procent, terwijl de markt rekende op meer groei.

Ook Wall Street stond woensdagavond onder druk, maar dankzij een opleving in het laatste half uur van de handel beperkte hoofdgraadmeter S&P 500 het verlies tot iets meer dan een half procent.

De Aziatische beurzen lieten vanochtend geen grote uitslagen zien, met uitzondering van de beurs in Shanghai, die circa een procent prijs gaf. Eerder op de dag was dit verlies nog ongeveer twee procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng index juist neutraal, na een verlies van bijna vier procent op woensdag, toen de tegenvallende Chinese economische groei op het sentiment woog.

Vorige jaar was China al de negatieve uitschieter, toen de meeste beurzen juist een goed beursjaar beleefden. De daling van de Chinese beurs laat in de eerste weken van 2024 ook nog eens een versnelling zien. De Shanghai Composite koerst nu rond het laagste niveau in vijf jaar, terwijl bijvoorbeeld de Japanse Nikkei 225 vanochtend rond het hoogste niveau in 34 jaar noteerde

In Seoel overtrof 's werelds grootste chipproducent, het Taiwanese TSMC, met de cijfers over het vierde kwartaal de verwachtingen. Het aandeel klom vanochtend in Taipei ruim een procent.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,7 procent hoger naar 73,06 dollar per vat. Olie werd woensdag juist nog goedkoper. De tegenvallende groeicijfers uit China in combinatie met een sterkere dollar drukten de olieprijzen.

De bedrijfsagenda is vandaag matig gevuld. Op het macro-economische vlak hebben beleggers aandacht voor onder meer de wekelijkse steunvragen in de VS en de Philadelphia Fed index. De Empire State index liet eerder deze week nog een onverwacht sterke daling zien.

Bedrijfsnieuws

NSI wil Marlies Janssen benoemen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Janssen werkt bij Van Oord als directeur Finance & Controle.

Fastned start donderdag de inschrijving op een nieuwe obligatie-uitgifte in België en Nederland.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde woensdag 0,6 procent naar op 4.739,21 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 37.266,67 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood op 14.855,62 punten.