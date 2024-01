Aanhoudende druk op Chinese beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten donderdagochtend geen grote uitslagen zien, met uitzondering van de beurs in Shanghai, die circa twee procent prijs gaf. In Hongkong noteerde de Hang Seng index juist neutraal, na een verlies van bijna vier procent op woensdag, toen een tegenvallende Chinese economische groei op het sentiment woog. Vorige jaar was China al de negatieve uitschieter, toen de meeste beurzen juist een goed beursjaar beleefden. De daling van de Chinese beurs laat in de eerste weken van 2024 ook nog eens een versnelling zien. De Shanghai Composite koerst nu rond het laagste niveau in vijf jaar, terwijl bijvoorbeeld de Japanse Nikkei 225 vanochtend rond het hoogste niveau in 34 jaar noteerde In Seoel overtrof 's werelds grootste chipproducent, het Taiwanese TSMC, met de cijfers over het vierde kwartaal de verwachtingen. Het aandeel klom vanochtend in Taipei ruim een procent. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,7 procent hoger naar 73,06 dollar per vat. Olie werd woensdag juist nog goedkoper. De tegenvallende groeicijfers uit China in combinatie met een sterkere dollar drukten de olieprijzen. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer neutrale opening, nadat Wall Street woensdagavond de verliezen binnen de perken hield. Bron: ABM Financial News

