Nederlandse werkloosheid in december iets gestegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is in december iets gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De werkloosheid steeg op maandbasis van 3,5 procent naar 3,6 procent. Dit is ook het gemiddelde over 2023. In december hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Gemiddeld over heel 2023 is het aantal werklozen licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder, van 350.000 naar 359.000. De nettoarbeidsparticipatie nam in 2023 toe, naar 73,1 vergeleken met 72,2 in 2022. Het UWV registreerde eind december 161.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is vrijwel gelijk aan november. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.