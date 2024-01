Olieprijzen verdeeld gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag verdeeld gesloten, mede nadat de economische groei in China de verwachtingen enigszins overtrof, waardoor zorgen ontstonden over de toekomstige vraag, terwijl de sterkte van de Amerikaanse dollar de risicobereidheid van beleggers juist aantastte. Bij een settlement van 72,56 dollar werd een vat West Texas Intermediate woensdag 0,2 procent duurder ,terwijl een vat Brent olie 0,5 procent lager sloot op 77,91 dollar. Zelfs de aanhoudende zee- en luchtconflicten in de Rode Zee zijn niet voldoende geweest om de olieprijzen te ondersteunen, ondanks de toegenomen zorgen over tankers die moeten pauzeren of een andere route moeten volgen, waardoor de verzendkosten stijgen en de leveringen vertragen. Het gebrek aan verstoring van de olieaanvoer verklaart een groot deel van de optimistische reactie op de oliemarkt”, zegt hoofdgrondstoffeneconoom Caroline Bain van Capital Economics. Eraan toevoegend dat de oorlog tussen Israël en Hamas waarschijnlijk niet zal uitmonden in een breder conflict. Capital Economics verwacht dat de olieconsumptie dit jaar weer zal stijgen dankzij de lagere rentetarieven en schat dat de Brentolieprijs eind 2024 rond de 75 dollar per vat zal liggen. "Ook al verwachten we dat de OPEC+ vanaf april de productie zal gaan verhogen, zal de markt in evenwicht blijven, aldus Bain. Bron: ABM Financial News

