Europese beurzen onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag flink lager gesloten, nu de markt er steeds meer rekening mee houdt dat de Amerikaanse rente langer op het huidige niveau blijft. De uitspraken van meerdere Fed-leden hebben toch koud water gegoten op de hoop van zes snelle rentedalingen in 2024.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot 1,1 procent lager op 467,71 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,8 procent naar 16.431,69 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,1 procent op een stand van 7.318,69 punten. De Britse FTSE daalde 1,5 procent naar 7.446,29 punten.

Als financiële markten te ver vooruitlopen op verwachte renteverlagingen door de Europese Centrale Bank, kan dit ertoe leiden dat die renteverlagingen er niet of pas later komen. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank op het World Economic Forum in Davos.

"Hoe meer versoepeling de markt voor ons heeft gedaan, hoe minder waarschijnlijk het is dat we de rente zullen verlagen, nietwaar? Dat is wat ik bedoel met een averechts effect", aldus Knot in een optreden voor nieuwszender CNBC.

Volgens Knot is het duidelijk dat de markten te veel vooruitlopen op een versoepeling van het monetaire beleid. Zodra de centrale banken aankondigden dat de rente waarschijnlijk zijn top bereikt had, begonnen de markten renteverlagingen in te prijzen.

Wat ook niet meehielp waren de verder opgelopen prijzen in het VK. De Britse consumentenprijzen stegen in december harder dan verwacht en ook meer dan een maand eerder. De jaarinflatie kwam uit op 4,0 procent tegen 3,9 procent in november en een verwachte 3,8 procent. De Britse producentenprijzen bleven in december dalen en met 2,8 procent nog iets harder dan de daling met 2,7 procent in november.

In de eurozone stegen de prijzen met 2,9 procent. Dat was in november 2,4 procent. De kerninflatie daalde wel, van 3,6 naar 3,4 procent.

Een vat Brentolie kostte woensdag 1,4 procent minder, namelijk 77,17 dollar per vat. Oliekartel OPEC verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie volgend jaar vertraagt, zo meldde het kartel woensdag in zijn maandrapport. Maar ook de tegenvallende groeicijfers uit China in combinatie met een sterkere dollar drukten de olieprijzen.

De euro/dollar noteerde licht lager op 1,0861. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0872 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0874 op de borden.

Stijgers en dalers

Besi ging in Amsterdam aan kop met een winst van 3,6 procent, nadat Goldman Sachs is gestart met het volgen van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 165,00 euro.

Shell sloot 2,0 procent lager, nadat UBS het aandeel van de kooplijst haalde met een koersdoelverlaging van 30,00 naar 26,00 euro.

ABN AMRO verloor 0,8 procent, ondanks dat Kepler Cheuvreux het koersdoel verhoogde voor ABN AMRO van 12,40 naar 14,40 euro met handhaving van het Reduceren advies.

Deliveroo steeg 2,7 procent na een adviesverhoging van Barclays van Gelijkgewogen naar Overwogen. Het koersdoel steeg met 10 pence tot 1,55 pond. Volgens de bank moet de onderneming in staat zijn in 2024 een groeiversnelling te laten zien. Sectorgenoot Just Eat Takeaway verloor in Amsterdam 4,1 procent na een kwartaalupdate.

In Brussel was Proximus de witte raaf, en sloot ruim 3 procent hoger na een positief analistenrapport.

In Parijs waren er weinig stijgers en vielen vooral de dalingen op van de luxebedrijven. Zo verloor Kering 3,5 procent. Ook vastgoed had het lastig. Unibail-Rodamco verloor 1,8 procent. In Frankfurt daalde Vonovia 3,1 procent en in Brussel daalde Cofinimmo 3,5 procent.

In Frankfurt ging Munich Re aan kop met een winst van 2,6 procent en verloor Zalando maar liefst 5,2 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot van de Europese beurzen lager. De S&P 500 noteerde 0,6 procent in het rood