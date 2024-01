NSI draagt Marlies Janssen voor als lid RvC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NSI wil Marlies Janssen benoemen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Dat maakte het vastgoedbedrijf woensdagavond bekend. NSI roept op 28 februari een aandeelhoudersvergadering bijeen voor de benoeming. Janssen wordt aanbevolen om haar kennis van financiën, kapitaalbeheer, belastingen, verslaglegging en controle bij grote beursgenoteerde ondernemingen. Janssen werkt bij Van Oord als directeur Finance & Controle en werkte eerder in diverse functies gerelateerd aan Treasury bij Van Oord, Vopak, Bausch & Lomb en Rabobank Rotterdam. Bron: ABM Financial News

