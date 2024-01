Besi uitblinker in donkerrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een stevig verlies gesloten. De AEX index daalde 0,9 procent tot 771,43 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,2 procent liet optekenen.

De koersen stonden onder druk, nadat centrale bankiers tijdens het World Economic Forum in Davos de verwachtingen over renteverlagingen in 2024 probeerden te temperen.

Fed-bestuurder Christopher Waller zei dinsdag dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar waarschijnlijk de rente zou kunnen verlagen, maar dat het beleid niet "overhaast" zal zijn. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, gaf in Davos gemengde signalen af over aanstaande renteverlagingen.

"De [Amerikaanse] arbeidsmarkt is krap, de inflatie ligt boven de doelstelling, de consumentenbestedingen houden stand en uit recent commentaar van de Fed blijkt dat ze geen haast hebben met het versoepelen van het beleid", zei ING. "Daarom verwachten wij dat [de Fed] in mei zal starten met renteverlagingen en niet in maart, zoals de markt momenteel verwacht", voegde de bank toe.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde vandaag in Davos dat als financiële markten te ver vooruitlopen op verwachte renteverlagingen door de Europese Centrale Bank, dit ertoe kan leiden dat die renteverlagingen er niet of pas later komen. "Hoe meer versoepeling de markt voor ons heeft gedaan, hoe minder waarschijnlijk het is dat we de rente zullen verlagen, nietwaar? Dat is wat ik bedoel met een averechts effect", zei hij.

Daarnaast drukten tegenvallende Chinese economische groeicijfers op het sentiment. De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal op jaarbasis met 5,2 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 5,6 procent.

Op jaarbasis stegen de prijzen in december in de eurozone met 2,9 procent. Dat was 2,4 procent in november. De kerninflatie daalde wel, van 3,6 naar 3,4 procent.

De Britse consumentenprijzen stegen in december harder dan verwacht. Hier kwam de inflatie uit op 4,0 procent tegen 3,9 procent in november en een verwachte 3,8 procent. De Britse producentenprijzen bleven in december dalen en met 2,8 procent nog iets harder dan de daling met 2,7 procent in november.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal hypotheekaanvragen is gestegen met 10,4 procent, terwijl de detailhandelsverkopen in december ook sterker dan verwacht zijn gestegen. De industriële productie steeg in december tegen de verwachting in en het vertrouwen van huizenbouwers is in januari verder toegenomen.

Olie werd woensdag goedkoper. De tegenvallende groeicijfers uit China in combinatie met een sterkere dollar drukten de olieprijzen met ongeveer een procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0852. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0872 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0874 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 7 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Besi met een winst van 3,6 procent. Goldman Sachs zette het aandeel op de kooplijst. Goldman is naar eigen zeggen positiever gestemd dan de analistenconsensus over de belangrijkste groeiaanjagers van Besi. De zakenbank is vooral goed te spreken over de leidende positie van Besi in hybrid bonding, de meest geavanceerde methode voor het assembleren van chips.

Shell en ABN AMRO daalden respectievelijk 2,0 procent en 0,8 procent. Beide fondsen gingen gebukt onder negatieve analistenrapporten. UBS haalde Shell van de kooplijst en Kepler Cheuvreux herhaalde het verkoopadvies voor ABN AMRO, ondanks een koersdoelverhoging. Shell meldde zelf te gaan investeren in het aardgasveld Victory in de Britse Noordzee.

Adyen was met een verlies van 3,9 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. IMCD verloor 2,2 procent.

In de AMX daalde Just Eat Takeway.com 4,1 procent na een update over het vierde kwartaal. Jefferies noemde die licht positief. De koersvorming van het aandeel was volatiel.

Basic-Fit steeg 2,8 procent, na een koopadvies van Jefferies. Ook werd bekend dat CEO Rene Moos van Basic-Fit van plan is om 3,4 miljoen aandelen in het bedrijf over te dragen aan zijn familie.

CTP won in de AMX 1,1 procent. Goldman zette CTP op de kooplijst. Eurocommercial daalde 2,0 procent, terwijl WDP 3,1 procent verloor. Net als in Amsterdam, stonden vastgoedaandelen ook elders in Europa onder druk. Zo daalde Unibail-Rodamco in Parijs met 2,0 procent.

Onder de kleinere aandelen ging Sif aan kop met een winst van 5,2 procent. NSI was met een verlies van 4,1 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.742,76 punten. De Dow Jones index verloor 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood.