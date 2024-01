Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,5 procent in het rood. De futures daalden doordat functionarissen van centrale banken wereldwijd de verwachtingen over renteverlagingen in 2024 proberen te temperen. Fed-gouverneur Christopher Waller zei dinsdag dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar waarschijnlijk de rente zou kunnen verlagen, maar dat het besluit niet "overhaast" zal worden genomen. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, gaf tijdens het World Economic Forum in Davos gemengde signalen af over aanstaande renteverlagingen. "Zijn [Wallens] opmerkingen dat renteverlagingen methodisch, zorgvuldig en op een gekalibreerde manier moeten worden uitgevoerd, wijzen op een centrale bank die geen haast heeft. Het ondermijnt het idee van een renteverlaging in maart", zei marktanalist Michael Hewitt van CMC Markets. Daarnaast drukten tegenvallende Chinese economische groeicijfers op het sentiment. De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal op jaarbasis met 5,2 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 5,6 procent. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de Amerikaanse detailhandel in december op maandbasis 0,6 procent meer heeft verkocht. Op jaarbasis namen de verkopen met 4,8 procent toe. Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gestegen met 10,4 procent. De marktindex steeg van 190,6 naar 210,5. De Amerikaanse importprijzen waren in december ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande maand, terwijl de exportprijzen op maandbasis daalden met 0,9 procent. Later op de dag volgens industriële productiedata, de bedrijfsvoorraden in december en het vertrouwen van huizenbouwers in januari. Olie noteerde woensdag 2,3 procent lager op 70,85 dollar per vat. Oliekartel OPEC verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie volgend jaar vertraagt, hoewel de verwachtingen voor de economische groei verbeterden door de afnemende inflatie, zo meldde het kartel woensdag in zijn maandrapport. De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0872 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0874 op de borden. Bedrijfsnieuws De in de VS genoteerde aandelen van Alibaba noteerden voorbeurs 2,6 procent lager, JD.com verloor 4,5 procent en PDD Holdings daalde 3,9 procent, na tegenvallende Chinese economische groeicijfers. Spirit Airlines daalde dinsdag al 47 procent en noteerde woensdag voorbeurs nog eens 17,4 procent lager, nadat een federale rechter de overname van de budgetmaatschappij door JetBlue Airways blokkeerde. JetBlue daalde voorbeurs 0,2 procent. Impinj steeg voorbeurs 12,3 procent, nadat de fabrikant van radiofrequentie-identificatieapparatuur de omzet in het vierde kwartaal raamde op meer dan 70 miljoen dollar, wat boven de eerder afgegeven verwachting is van 65,5 tot 68,5 miljoen dollar. Interactive Brokers noteerde voorbeurs 3,0 procent lager. Het concern boekte in het vierde kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 1,52 dollar, waarmee het met 1 cent achterbleef bij de verwachtingen. Nio daalde voorbeurs 4,3 procent, nadat rivaal Tesla zijn prijzen in China en Duitsland verlaagde. Slotstanden De S&P 500 daalde dinsdag 0,4 procent op 4.765,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 37.361,12 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent in het rood op 14.944,35 punten. Bron: ABM Financial News

