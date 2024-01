OPEC ziet vraag naar olie vertragen in 2025

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie volgend jaar vertraagt, hoewel de verwachtingen voor de economische groei verbeterden door de afnemende inflatie. Dit meldde het kartel woensdag in zijn maandrapport.

De organisatie, gevestigd in Wenen, rekent op een groei van de vraag naar olie in 2025 van 1,8 miljoen vaten per dag, gesteund door een solide Chinese economie. Dat is wel een vertraging ten opzichte van de verwachte groei van de vraag met 2,2 miljoen vaten per dag in 2024.

De mondiale economische groei zal naar verwachting volgend jaar aantrekken tot 2,8 procent, van 2,6 procent groei dit jaar, voorspelt OPEC. Daarbij gaat het oliekartel uit van de renteverlagingen door centrale banken die zij verwachten in de tweede helft van dit jaar.

"Niet-OESO-landen, waaronder grote afnemers van olie als China en India, maar ook andere opkomende economieën in Azië, zullen hun gezonde groeiniveaus voortzetten en verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de mondiale economische groei volgend jaar", stelde het OPEC-rapport.

Voor de VS wordt een economische groei van 1,5 procent in 2025 voorzien, tegen 1 procent groei dit jaar. In de eurozone zou de groei aantrekken van 0,5 procent dit jaar tot 1,2 procent in 2025.

De oliefutures zijn meer dan 20 procent gedaald sinds de piek in september, toen een vat olie bijna 100 dollar kostte. De markt lijkt verdeeld tussen de zorgen over een economische recessie of tragere groei en toenemende spanning in het Midden-Oosten, na aanvallen van schepen in de Rode Zee door Jemenitische Houthi-rebellen met steun van Iran.

Brent-olie kost rond 77 dollar per vat en Amerikaanse WTI-olie rond 71 dollar.

In december produceerde OPEC 73.000 meer vaten olie per dag dan een maand eerder, met een totaal van 26,7 miljoen vaten per dag. Dit kwam vooral doordat Nigeria 100.000 vaten meer produceerde.

OPEC verwacht dat niet-OPEC-landen, waaronder de Verenigde Staten, in 2024 hun olieproductie met 1,3 miljoen vaten per dag zullen laten groeien. Eerder hield het oliekartel nog rekening met 1,4 miljoen extra vaten per dag. In 2025 zou de niet-OPEC-productie stabiel blijven, voorziet het kartel.

Donderdag publiceert ook het Internationale energiebureau IEA zijn maandrapport.