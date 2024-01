Shell investeert in gasveld bij Shetlandeilanden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft besloten te investeren in het aardgasveld Victory in de Britse Noordzee, nabij de Shetlandeilanden. Dat maakte het energiebedrijf woensdag bekend. Het gasveld zal, wanneer het operationeel wordt, helpen om aardgas te kunnen blijven leveren aan Britse huizen, bedrijven en elektriciteitscentrales, stelde Shell. Er zal een enkele bron worden aangeboord onder de zeebodem, ongeveer 47 kilometer ten noordwesten van de eilandengroep. Deze bron zal worden aangesloten op bestaande infrastructuur met een nieuw pijpleiding van 16 kilometer. Shell verwierf de licentie om dit veld te exploiteren in november 2022. Er werden geen financiële details over de omvang van de investering vermeld. Verwacht wordt dat het gasveld halverwege dit decennium operationeel zal zijn en dat de piekproductie genoeg zal zijn om 900.000 woningen te verwarmen. Dit komt overeen met de energiewaarde van ongeveer 25.000 vaten olie per dag. Tegen het einde van het decennium zal de bron grotendeels zijn uitgeput. "De Noordzee is een cruciale grondstoffenbron voor het Verenigd Koninkrijk, die een stabiele aanvoer levert van de brandstoffen waar mensen vandaag op vertrouwen en die de energiezekerheid en veerkracht van het land versterkt", aldus senior vicepresident Simon Roddy van Shell UK. "Verdere investering is nodig om de binnenlandse productie te handhaven, die sneller daalt dan de vraag naar olie en aardgas in het Verenigd Koninkrijk." De Britten importeerden 62 procent van hun aardgas in 2022. Bron: ABM Financial News

