Knot waarschuwt voor averechts effect van inprijzen renteverlagingen

(ABM FN-Dow Jones) Als financiële markten te ver vooruitlopen op verwachte renteverlagingen door de Europese Centrale Bank, kan dit ertoe leiden dat die renteverlagingen er niet of pas later komen. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank op het World Economic Forum in Davos.

"Hoe meer versoepeling de markt voor ons heeft gedaan, hoe minder waarschijnlijk het is dat we de rente zullen verlagen, nietwaar? Dat is wat ik bedoel met een averechts effect", aldus Knot in een optreden voor nieuwszender CNBC.

"Er zijn verwachtingen in de markt over ons monetaire beleid, die geen bewaarheid zullen worden", voorspelde Knot. "Als dat duidelijk wordt voor de markt, verwacht ik dat er een een correctie zal plaatsvinden naar het rentepad waarop wij de verwachting van een geleidelijk dalende inflatie hebben gebaseerd."

Volgens Knot is het duidelijk dat de markten te veel vooruitlopen op een versoepeling van het monetaire beleid. Zodra de centrale banken aankondigden dat de rente waarschijnlijk zijn top bereikt had, begonnen de markten renteverlagingen in te prijzen.

"We zijn optimistisch over een geloofwaardig vooruitzicht op een terugkeer van de inflatie naar 2 procent in 2025", herhaalde Knot het eerdere standpunt van de ECB. "Maar daarvoor moeten nog wel eerst een hoop dingen goed gaan."

De aannames op basis waarvan de ECB dat optimisme heeft uitgesproken, volgen een verondersteld rentepad dat "aanzienlijk minder versoepeling bevat dan markten momenteel inprijzen", aldus Knot. "En dat heeft het risico dat het averechts kan werken."

"Als we beperkingen wegnemen, dan zal dat zeer geleidelijk zijn", aldus Knot over mogelijke renteverlagingen. "En we zullen beslist meer loondata nodig hebben. We moeten nog steeds zien dat de lonen een hoek zijn omgeslagen."

Knot wees op risico's, waardoor de inflatie minder snel kan dalen dan verwacht. Zo is de arbeidsmarkt in de eurozone nog "ongelooflijk krap": ondanks de economische vertraging komen er nog steeds banen bij. Dit kan leiden tot verder stijgende lonen. Ook geopolitieke risico's, zoals de onrust in de Rode Zee, waardoor de transportkosten van zeecontainers kunnen stijgen, moeten in de gaten worden gehouden.

Knot zei dat indien de risico's tegenvallen, dat de kans dan niet groot is dat de beleidsrente toch weer wordt verhoogd. "We zouden dan meer investeren in de duur van het huidige niveau dan denken aan verhogen", preciseerde de centrale bankier. "Dat betekent dat de eerste renteverlaging later kan komen dan de markt verwacht."