Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, nu de markt er steeds meer rekening mee houdt dat de Amerikaanse rente langer op het huidige niveau blijft.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 1,1 procent op 469,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,1 procent naar 16.397,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,1 procent met een stand van 7.316,22 punten. De Britse FTSE daalde 1,6 procent naar 7.441,31 punten.

De kans dat de Fed de rente in maart verlaagt wordt steeds kleiner ingeschat. Hargreaves Lansdown signaleerde deze trend op alle internationale aandelenmarkten. "De verwachting dat er langer rekening moet worden gehouden met de huidige rentestanden is terug te zien op de beurzen", aldus Susannah Streeter van de Britse financiële dienstverlener.

De markt lijkt volgens Natixis Research ook wat te voorbarig met de verwachting dat de ECB in april met een renteverlaging komt. Natixis houdt het op juni.

De Britse consumentenprijzen stegen in december harder dan verwacht en ook harder dan een maand eerder op jaarbasis. De jaarinflatie kwam uit op 4,0 procent tegen 3,9 procent in november en een verwachte 3,8 procent. De Britse producentenprijzen bleven in december dalen en met 2,8 procent nog iets harder dan de daling met 2,7 procent in november.

De inflatie van de eurozone over december kwam op maandbasis uit op 0,2 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 2,9 procent. De kerninflatie lag in december op maandbasis op 0,5 procent en op jaarbasis op 3,4 procent.

Vanmiddag volgen in de VS onder meer de importprijzen, detailhandelsverkopen en de industriële productie over december, naast het vertrouwen van huizenbouwers voor januari.

Olie noteerde woensdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 71,22 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 77,06 dollar werd betaald, een daling van 1,6 procent. De OPEC komt klater vandaag met het maandrapport.

De euro/dollar noteerde op 1,0868. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0868 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0873 op de borden.

Bedrijfsnieuws

UBS verlaagde het advies voor Shell van Kopen naar Neutraal met een koersdoelverlaging van 30,00 naar 26,00 euro. Shell noteerde 2,1 procent lager.

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO van 12,40 naar 14,40 euro met handhaving van het Reduceren advies. ABN AMRO noteerde 2,2 procent lager.

Goldman Sachs is gestart met het volgen van BE Semiconductor Industries met een koopadvies en een koersdoel van 165,00 euro. Besi noteerde 3,9 procent hoger.

Deliveroo kreeg van Barclays een adviesverhoging van Gelijkgewogen naar Overwogen. Het koersdoel steeg met 10 pence tot 1,55 pond. Volgens de bank moet de onderneming in staat zijn in 2024 een groeiversnelling te laten zien. Deliveroo noteerde in Londen 2,6 procent hoger.

BP heeft in Murray Auchincloss definitief een CEO gevonden. BP noteerde woensdag 1,2 procent lager.

Antofagasta liet over 2023 hogere productiecijfers zien en bevestigde woensdag de doelstellingen voor 2024. Antofagasta noteerde 2,9 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 daalde dinsdag 0,4 procent op 4.765,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 37.361,12 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent in het rood op 14.944,35 punten.