Valuta: dollar in trek

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag een stuk lager dan een dag eerder nu de markt er steeds meer rekening mee lijkt te houden dat een eerste renteverlaging door de Fed op een later moment zal plaatsvinden dan gedacht.

"Wij denken dat de Fed in juni de rente verlaagt", aldus valutahandelaar Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De markt, of een deel ervan, ging tot voor kort nog uit van een eerste verlaging in maart, maar die verwachting lijkt inmiddels achterhaald. Mede om die reden denken we dat de euro nog verder omlaag gaat. Daarnaast neemt de onrust in en rondom het Midden-Oosten toe, waarmee het risico dat het conflict escaleert groter wordt", aldus Mevissen, die daarbij verwees naar de aanval door Iran van doelen in Syrië, Irak en Pakistan.

Volgens Fed-bestuurder Christopher Waller kan de Amerikaanse rente met de huidige trend in de Amerikaanse inflatie omlaag, maar Waller verbond daar geen termijn aan. Vandaag spreekt Fed-bestuurder Michelle Bowman.

De Britse consumentenprijzen stegen in december harder dan verwacht en ook harder dan een maand eerder op jaarbasis. De jaarinflatie kwam uit op 4,0 procent tegen 3,9 procent in november en een verwachte 3,8 procent. De Britse producentenprijzen bleven in december dalen en met 2,8 procent nog iets harder dan de daling met 2,7 procent in november. Met deze cijfers is het inflatieprobleem voor het VK nog niet opgelost, waardoor het pond woensdag aan kracht won.

De inflatie van de eurozone over december kwam op maandbasis uit op 0,2 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 2,9 procent. De kerninflatie lag in december op maandbasis op 0,5 procent en op jaarbasis op 3,4 procent.

Vanmiddag volgen in de VS onder meer de importprijzen, detailhandelsverkopen en de industriële productie over december, naast het vertrouwen van huizenbouwers voor januari.

De euro noteerde woensdag stabiel op 1,0881 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8572 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent en noteerde op 1,2694 dollar.