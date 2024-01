Groei marktaandeel Albert Heijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het marktaandeel van Albert Heijn is in 2023 gestegen. Dit meldde het onderdeel van Ahold Delhaize woensdag. In Nederland steeg het marktaandeel van 36,7 procent in 2022 naar 37,1 procent in 2023, vooral dankzij een toename van het aantal klanten. Dat betekent dat het marktaandeel voor het vijfde jaar op rij groeide. Nieuwe vestigingen van AH to go en winkels in Nederland en België zoals de 44 Jan Linders-winkels die zijn omgebouwd naar de Albert Heijn-formule hebben eveneens een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat, aldus het dochterbedrijf van Ahold Delhaize. Concurrent Jumbo meldde eerder deze maand juist dat het marktaandeel vorig jaar is teruglopen naar "ruim 21 procent". Bron: ABM Financial News

