AEX levert in, maar flinke winst voor Besi

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdag beduidend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,9 procent tot 771,80 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op tegenvallende macrocijfers uit China vanochtend. De Chinese economie koelt flink af. In 2023 groeide de economie van het land met 5,2 procent, hetgeen de laagste groei is in tientallen jaren. Een dag eerder waarschuwde premier Li Qiang in Davos hier al voor.

Het groeicijfer viel wel hoger uit dan de 5 procent die de Chinese overheid als doel had gesteld, na een jaar van de nodige volatiliteit en veranderingen in de verwachtingen. Bovendien wordt verwacht dat het voor de Chinese economie moeilijk wordt om het huidige groeitempo aan te houden, gezien de terughoudendheid onder beleidsmakers om met grote steunpakketten te komen.

In reactie daalden de Aziatische beurzen vanochtend flink, waarbij vooral de Hang Seng-index met 3,7 procent aanzienlijk terrein verloor.

Ook de twijfel over de timing en de mate waarin de centrale banken de beleidsrente zullen verlagen, leidt tot onzekerheid en wat winstnemingen, zo merkte Wiersma op.

"Dat de centrale banken dit jaar de beleidsrentes zullen gaan verlagen, staat voor ons niet ter discussie. Ook de timing ervan zal het beeld op de markten uiteindelijk niet wezenlijk veranderen", aldus de expert van ING. In de tussenliggende periode zal de volatiliteit volgens hem wel hoog zijn. "Zoals we dat nu al zien. Dat biedt wellicht ook weer kansen voor beleggers."

Fed-bestuurder Christopher Waller zei dinsdag in een toespraak dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar vermoedelijk de rentes zal verlagen, maar dat er geen haast is om dit te doen. Marktanalist Matt Simpson van City Index merkte op dat in de markt nu rekening wordt gehouden met vier verlagingen in 2024, tegen een verwachting van vijf verlagingen eerder.

"Een havikachtige stemming domineert de markten dit jaar en opmerkingen van Waller lijken dit sentiment alleen maar verder te versterken", aldus econoom James Reilly van Capital Economics.

Andere punten van aandacht zijn vandaag onder meer inflatiecijfers uit de eurozone en cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0874. De olieprijzen daalden met ruim twee procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Besi 3,0 procent. Goldman Sachs zette het aandeel op de kooplijst. Goldman is naar eigen zeggen positiever gestemd dan de analistenconsensus over de belangrijkste groeiaanjagers van Besi. De zakenbank is vooral goed te spreken over de leidende positie van Besi in hybrid bonding, de meest geavanceerde methode voor het assembleren van chips.

Het merendeel van de aandelen noteerden in het rood. Shell en ABN AMRO daalden het hardst, met verliezen tot 2,4 procent. Beide fondsen gingen gebukt onder negatieve analistenrapporten. UBS haalde Shell van de kooplijst en Kepler Cheuvreux herhaalde het verkoopadvies voor ABN AMRO, ondanks een koersdoelverhoging.

In de AMX daalde Just Eat Takeway.com 0,6 procent na een update over het vierde kwartaal. Jefferies noemde die licht positief. Basic-Fit steeg 2,1 procent, na een koopadvies van Jefferies. Ook werd bekend dat CEO Rene Moos van Basic-Fit van plan is om 3,4 miljoen aandelen in het bedrijf over te dragen aan zijn familie.

CTP verloor in de AMX 0,7 procent, net als Eurocommercial Properties. Goldman zette CTP op de kooplijst. Net als in Amsterdam, stonden vastgoedaandelen ook elders in Europa onder druk. Zo daalde Unibail-Rodamco in Parijs met 3,1 procent.

Onder de kleinere aandelen won Sif 3,8 procent, maar daalde Renewi met 2,8 procent. Ook Kendrion kreeg een tik.