ING: winst Just Eat Takeaway beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft in het vierde kwartaal een hogere winst geboekt dan verwacht, maar de groei viel tegen. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING woensdag in een rapport. Volgens Hesselink was er daarmee sprake van een gemengde update van de maaltijdbezorger vanochtend. De orders en de brutotransactiewaarde vielen wat tegen, vooral door Noord-Amerika en Zuid-Europa en Australië. Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk en Ierland lieten opnieuw verbetering zien en presteerden volgens de analist in lijn met de verwachtingen. Deze regio's zijn goed voor 50 procent van de omzet en 85 procent van de EBITDA en zijn daarmee volgens Hesselink belangrijk voor de waardering van het aandeel. De outlook voor de aangepaste EBITDA voor 2023 werd voor de derde keer verhoogd, tot 320 miljoen euro, zo merkte de analist bovendien op. Eerder werd rekening gehouden met 310 miljoen euro, terwijl de consensus mikte op 317 miljoen euro. De maaltijdbezorger komt eind februari met een outlook voor 2024. De consensus mikt op een groei van 4 procent voor de brutotransactiewaarde en een EBITDA van 454 miljoen euro. Deze EBITDA is volgens Hesselink haalbaar, maar voor een eerste outlook ook wel stevig, gezien de zwakte in Noord-Amerika. Als de maaltijdbezorger daadwerkelijk een verwachting van 450 miljoen euro afgeeft voor de EBITDA, dan wordt het aandeel gewaardeerd tegen slechts 7,5 keer de EBITDA in 2024. ING handhaafde woensdag het koopadvies op Just Eat met een koersdoel van 20,00 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend met 2,0 procent tot 13,58 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.