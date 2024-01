AEX flink lager geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag flink lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 1,2 procent lager op 769,49 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Besi 1,4 procent. Goldman Sachs zette het aandeel op de kooplijst. KPN steeg 0,1 procent. Alle andere aandelen noteerden in het rood. Prosus en ABN AMRO daalden het hardst, met verliezen tot 2,5 procent. In de AMX won Just Eat Takeway.com een procent na een update over het vierde kwartaal. Jefferies noemde die licht positief. Basic-Fit steeg eveneens met een procent, na een koopadvies van Jefferies. Ook werd bekend dat CEO Rene Moos van Basic-Fit van plan is om 3,4 miljoen aandelen in het bedrijf over te dragen aan zijn familie. CTP verloor in de AMX 2,0 procent, net als Eurocommercial Properties. Onder de kleinere aandelen won Sif 2,4 procent, maar daalde Ebusco 2,2 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.