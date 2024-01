AkzoNobel ziet commissaris vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel ziet commissaris Jolanda Poots-Bijl vertrekken na haar benoeming als CFO van Ahold Delhaize. Dit maakte het verf- en chemieconcern woensdag bekend. Poots-Bijl treedt per 31 januari van dit jaar terug als commissaris. De raad van commissarissen zal te zijner tijd een opvolger bekend maken. Tot die tijd nemen de andere commissarissen de taken van Poots-Bijl waar. Bron: ABM Financial News

