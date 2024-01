Flink lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een fors lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 1,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog een bescheiden 0,1 procent lager op 778,54 punten.

De Europese beurzen staan een flink lagere opening te wachten, waarbij beleggers een stuk terughoudender zijn geworden in hun verwachtingen over het aantal renteverlagingen dit jaar, na opmerkingen van diverse Fed en ECB-leden.

Fed-bestuurder Christopher Waller zei dinsdag in een toespraak dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar vermoedelijk de rentes zal verlagen, maar dat er geen haast is om dit te doen. Marktanalist Matt Simpson van City Index merkte op dat in de markt nu rekening wordt gehouden met vier verlagingen in 2024, tegen een verwachting van vijf verlagingen eerder.

"Een havikachtige stemming domineert de markten dit jaar en opmerkingen van Waller lijken dit sentiment alleen maar verder te versterken", aldus econoom James Reilly van Capital Economics.

"Het lijkt dat het eerste kwartaal van dit jaar kan worden gemarkeerd door de bewustwording dat het te vroeg is voor de centrale banken om de rente te verlagen, tenzij er iets echt negatiefs gebeurt, zoals een nieuwe bankencrisis, vastgoedcrisis of andere schuldencrisis", zeiden analisten van Swissquote Bank.

Bank of America schetste dinsdag een extreem scenario, waarin geen van de grote centrale banken dit jaar de rente zal verlagen. Een dergelijk scenario lijkt onrealistisch, maar valt niet helemaal uit te sluiten, volgens Bank of America, dat al minder renteverlagingen inprijst vanwege de hardnekkige inflatie, veerkrachtige economieën en arbeidsmarkten waar nog maar weinig rek in zit.

Ondertussen koelt de Chinese economie flink af. In 2023 groeide de economie van het land met 5,2 procent, hetgeen de laagste groei is in tientallen jaren. Een dag eerder waarschuwde premier Li Qiang in Davos al dat de groei lager zou uitvallen.

Het groeicijfer viel wel hoger uit dan de 5 procent die de Chinese overheid als doel had gesteld, na een jaar van de nodige volatiliteit en veranderingen in de verwachtingen. Bovendien wordt verwacht dat het voor de Chinese economie moeilijk wordt om het huidige groeitempo aan te houden, gezien de terughoudendheid onder beleidsmakers om met grote steunpakketten te komen.

De Aziatische beurzen stonden vanochtend daardoor flink onder druk, met name de Hang Seng-index die ruim 3,5 procent terugviel.

Andere punten van aandacht zijn vandaag onder meer inflatiecijfers uit de eurozone en cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

De olieprijs bewoog dinsdag volatiel, terwijl de dollar sterker werd. Bij een settlement van 72,40 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 0,4 procent goedkoper.

Die zwakte zal waarschijnlijk "van korte duur zijn, omdat de situatie in de Rode Zee behoorlijk instabiel lijkt te zijn", zei Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors. Op dit moment draagt de sterke Amerikaanse dollar bij aan de zwakte in olie, volgens de marktkenner.

"De oliemarkt lijkt nog steeds te wachten op bewijs van daadwerkelijke verstoringen van de aanvoer voordat het een oplopende olieprijs ondersteunt, zelfs nu de vijandelijkheden in het Midden-Oosten blijven toenemen en Iran een grotere speler wordt", schreven analisten van Ritterbusch.

"Voor de grondstoffenmarkten brengt de toegenomen spanning risico's met zich mee voor het aanbod, waarbij de energiemarkten het meest kwetsbaar zijn. Voor olie en LNG zien we echter nog geen fundamentele gevolgen voor het aanbod", voegden analisten van ING toe.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0855. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0873.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com heeft in het vierde kwartaal van 2023 de orders conform verwachting zien teruglopen, maar de winstgevendheid was wel iets hoger dan voorzien. De aangepaste EBITDA kwam in 2023 volgens de maaltijdbezorger uit op 320 miljoen euro. De outlook stond op 310 miljoen euro en de consensus ging uit van 317 miljoen euro. De vrije kasstroom was grofweg break-even in de tweede helft van 2023. CEO Jitse Groen noemde dit een mijlpaal.

Jefferies heeft het advies voor Basic-Fit verhoogd van Underperform naar Kopen, waarbij het koersdoel van 29 naar 33 euro ging, na de forse koersdaling van het aandeel sinds april vorig jaar.

Avantium heeft een deel van zijn toekomstige productie van FDCA gereserveerd voor het Sloveense coating- en composietbedrijf Helios Resins. Financiële details deelde Avantium dinsdagavond niet.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 0,4 procent op 4.765,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 37.361,12 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent in het rood op 14.944,35 punten.