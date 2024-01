Aziatische beurzen flink onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen stonden woensdag flink onder druk, waarbij vooral het forse verlies voor de Hang Seng index opviel. De hoofdindex van Hongkong daalde maar liefst 3,6 procent tot 15.290,56 punten, terwijl de beurs in Shanghai met 1,2 procent terugviel. Er verschenen vanochtend diverse tegenvallende macrocijfers uit China. Zo stegen de Chinese detailhandelsverkopen afgelopen maand met 7,4 procent minder hard dan verwacht. De productie in de Chinese industrie steeg afgelopen maand met 6,8 procent op jaarbasis, na een stijging van 6,6 procent een maand eerder. Economen hadden ook gerekend op een stijging van 6,8 procent. Maar vooral de groei viel tegen. In het afgelopen kwartaal groeide het Chinese bruto binnenlands product op jaarbasis met 5,2 procent. Het cijfer viel lager uit dan de 5,6 procent groei die economen hadden voorzien. In heel 2023 groeide de Chinese economie eveneens met 5,2 procent. De doelstelling van Beijing lag op circa 5,0 procent. De verliezen in Japan vielen mee. De Nikkei-index liep met 0,4 procent terug tot 35.477,75 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.