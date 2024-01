Just Eat Takeaway ziet orders teruglopen

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het vierde kwartaal van 2023 de orders conform verwachting zien teruglopen, maar de winstgevendheid was wel iets hoger dan voorzien. Dit bleek woensdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger.

De orders liepen met 7 procent terug tot 223,1 miljoen stuks. ING rekende vooraf op 225 miljoen orders voor Just Eat Takeaway in het vierde kwartaal, wat een daling op jaarbasis zou betekenen van 6 procent. De analistenconsensus verwachtte 229 miljoen orders.

In Noord-Amerika was de daling sterk met 13 procent tot 67 miljoen orders en ook in Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland vielen de orders met 16 procent terug tot 21 miljoen. In Noord-Europa liepen de orders met 2 procent terug tot minder dan 71 miljoen en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland was er een terugval van eveneens 2 procent tot 64 miljoen orders.

De brutrotransactiewaarde liep afgelopen kwartaal met 5 procent terug tot 6,75 miljard euro, of een daling met 3 procent tegen constante wisselkoerseffecten. In Noord-Amerika daalde de brutotransactiewaarde met 15 procent tot 2,4 miljard euro, maar in Noord-Europa was er een stijging met 5 procent tot 2,0 miljard euro.

De groei van de totale brutotransactiewaarde was in lijn met de eigen verwachtingen van Just Eat. Daarmee was het vierde kwartaal het beste kwartaal van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noord-Europa was er sprake van de hoogste brutotransactiewaarde ooit voor Just Eat.

De aangepaste EBITDA kwam in 2023 volgens de maaltijdbezorger met circa 320 miljoen euro iets hoger uit dan verwacht. De outlook stond op 310 miljoen euro en de consensus ging uit van 317 miljoen euro.

De vrije kasstroom was grofweg break-even in de tweede helft van 2023. CEO Jitse Groen noemde dit een mijlpaal.

Op 28 februari komt de maaltijdbezorger met volledige cijfers over 2023. Dan zal er ook een outlook voor het lopende jaar worden gepubliceerd.

Just Eat liet verder weten dat het nog steeds aan het kijken is naar een volledige of gedeeltelijke verkoop van Grubhub.