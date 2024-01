Europese beurzen openen flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na een rood slot op Wall Street en dito gekleurde beurzen in Azië, na per saldo wat magere Chinese macrocijfers.

IG voorziet een openingsverlies van 124 punten voor de Duitse DAX en een min van 55 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 56 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd. De beurzen reageerden op uitspraken van onder meer ECB-beleidsmaker Robert Holzmann. Die zei maandag in een interview in Davos dat een hardnekkige inflatie de Europese Centrale Bank kan verhinderen om dit jaar de rente te verlagen.

Holzmann staat bekend als een monetaire havik, maar de uitspraak, die tegenwicht moet bieden tegen te sterke hoop bij beleggers op spoedige renteverlagingen dit jaar, rijmt met recente pogingen van de Amerikaanse Federal Reserve om de verwachtingen te temperen over het mogelijke tempo van monetaire versoepeling dit jaar.

"Er zijn genoeg tekenen dat de inflatie afneemt en dit voedt de renteverlagingsverwachtingen op de markt, maar de centrale banken zijn zeer koppig", zei Russ Mould, investment director bij AJ Bell.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de inflatie van Duitsland in december is uitgekomen op 3,7 procent, gelijk aan voorlopige cijfers. De Duitse ZEW-index steeg voor januari van 12,8 naar 15,2, beter dan de verwachte daling naar 12,0.

De Britse werkloosheid over november bleef stabiel op 4,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank was maandag nog de grootste stijger in de DAX na overnamespeculatie, maar leverde dinsdag bijna 5 procent in en was daarmee hekkensluiter in de Duitse index. Ook Siemens Energy stond duidelijk onder druk, met een verlies van ruim 3 procent. Qiagen steeg 2,5 procent en ging daarmee aan kop in de DAX.

Defensiebedrijf Rheinmetall deed wel goede zaken in Frankfurt, met een winst van anderhalf procent. Sectorgenoot Dassault Systèmes zat in Parijs ook in de lift en voerde de CAC 40 aan met een winst van bijna 3 procent. Alstom was de grootste daler op de Franse beurs, met een verlies van 3,5 procent.

De Britse online supermarkt Ocado zag de omzet, het volume en het aantal actieve klanten bij de joint venture met Marks & Spencer in de laatste dertien weken van 2023 groeien. Het aandeel daalde licht procent in Londen.

Citi Research verhoogde het advies op Aegon van Neutraal naar Kopen. Het koersdoel werd daarbij opgehoogd van 4,64 euro naar 5,84 euro. Het aandeel steeg ruim een half procent in Amsterdam. AkzoNobel daalde licht na koersdoelverhogingen van ING en Barclays.

AB InBev kreeg juist een adviesverlaging van Citi, van Kopen naar Neutraal met een koersdoel van 64,00 euro. Het aandeel verloor anderhalf procent in Brussel.

Air France-KLM en CMA CGM stoppen hun samenwerking op het gebied van luchtvrachtvervoer. Strenge regelgeving in bepaalde belangrijke markten verhinderde dat de samenwerking optimaal functioneerde, aldus de luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat de samenwerking, zoals die in april vorig jaar werd gestart, per 31 maart eindigt. Nieuwe onderhandelingen voor een samenwerking zijn nu opgestart. Air France-KLM daalde 2,5 procent.

Chocoladefabrikant Lindt & Spruengli's meldde over de tweede jaarhelft van 2023 een licht beter dan verwachte autonome groei. Over het gehele boekjaar steeg de omzet autonoom met meer dan 10 procent. De marge over 2023 kwam naar verwachting uit op 15,5 procent tegen 15,0 procent een jaar eerder. Het aandeel steeg 8 procent in Zürich. Sectorgenoot Lotus Bakeries won in Brussel een half procent.

Euro STOXX 50 4.443,52 (-0,3%)

STOXX Europe 600 473,06 (-0,2%)

DAX 16.571,68 (-0,3%)

CAC 40 7.398,00 (-0,2%)

FTSE 100 7.558,34 (-0,5%)

SMI 11.229,65 (+0,2%)

AEX 778,54 (-0,1%)

BEL 20 3.630,30 (-1,0%)

FTSE MIB 30.337,62 (+0,03%)

IBEX 35 9.994,10 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat woensdag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager geëindigd. De obligatierentes liepen op, nadat een Fed-bestuurder opnieuw duidelijk maakte dat de markten op de zaken vooruit lopen qua snelle renteverlagingen.

Een veel zwakker dan verwachte index voor de industrie in de regio New York, bekend als de Empire State index, trok dinsdag ook de aandacht. De index daalde van 14,5 positief tot 43,7 negatief. Economen rekenden op een stand van 4,0 negatief. Daarmee daalde de index naar het laagste niveau sinds mei 2020.

Het kwartaalcijferseizoen ging ondertussen verder met de resultaten van de grote zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley.

De verwachtingen voor het cijferseizoen zijn gematigd voor de bedrijfswinsten, terwijl de waarderingen relatief hoog zijn, mede door de verwachting van renteverlagingen door de Federal Reserve en lagere lange rentes, volgens DataTrek Research.

Ondertussen denkt nog altijd 65 procent van de markt dat de Fed de rente in maart zal verlagen, hoewel die verwachting wel is afgenomen sinds vorige week. Fed-bestuurder Christopher Waller zei dinsdag dat hoewel hij dit jaar inderdaad renteverlagingen voorziet, de Federal Reserve niets zal overhaasten.

"Het lijkt dat het eerste kwartaal van dit jaar kan worden gemarkeerd door de bewustwording dat het te vroeg is voor de centrale banken om de rente te verlagen, tenzij er iets echt negatiefs gebeurt, zoals een nieuwe bankencrisis, vastgoedcrisis of andere schuldencrisis", zeiden analisten van Swissquote Bank.

Bank of America schetste dinsdag een extreem scenario, waarin geen van de grote centrale banken dit jaar de rente zal verlagen. Een dergelijk scenario lijkt onrealistisch maar valt niet helemaal uit te sluiten, volgens Bank of America, dat al minder renteverlagingen inprijst vanwege de hardnekkige inflatie, veerkrachtige economieën en arbeidsmarkten waar nog maar weinig rek in zit.

De uitslag van de Republikeinse voorverkiezing in Iowa was niet verrassend. Voormalig president Donald Trump behaalde meer dan 50 procent van de stemmen en had daarmee een flinke voorsprong op zijn voornaamste concurrenten Ron DeSantis en Nikki Haley. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild was de zege veel groter dan verwacht. Als dit zich binnen een paar weken tijdens de voorverkiezingen in New Hampshire herhaalt, lijkt de weg naar het Witte Huis wijd open voor Trump.

Voor Europa is het volgens Rabobank beter als Haley en niet Trump de Republikeinse nominatie wint. "Europa mag in haar handjes knijpen mocht Haley aan de macht komen, aangezien zij wél een voorstander is van internationale organisaties als de NAVO, in tegenstelling tot Trump", aldus analisten van Rabobank.

Toenemende spanning in het Midden-Oosten vergroot de angst dat de verstoring van het scheepsverkeer door de Rode Zee kan leiden tot meer inflatiedruk. Ondanks recente luchtaanvallen op doelen van Houthi's in Jemen zal die militante groep schepen rond de Rode Zee blijven aanvallen, voorziet SPI Asset Management.

WTI-olie werd dinsdag aanvankelijk duurder, maar de olieprijs daalde op de settlement licht, terwijl de dollar aan kracht won. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 11 basispunten naar 4,06 procent.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs steeg ruim een half procent. De zakenbank boekte een hoger dan verwachte winst van 5,48 dollar per aandeel, waar analisten op 3,62 dollar rekenden. Dat was 3,32 dollar een jaar eerder.

Morgan Stanley verloor meer dan 4 procent, nadat de omzet op peil bleef, maar de winst daalde door bijzondere posten. De nettowinst kwam uit op 0,85 dollar per aandeel in het vierde kwartaal. Analisten rekenden op 1,07 dollar, tegen 1,31 dollar een jaar eerder.

Apple verwijdert een sensor voor het meten van zuurstof in het bloed uit sommige van zijn smarthorloges, om een geschil over een patent te vermijden. Het aandeel daalde meer dan een procent. Eerder werd ook al bekend dat Apple de prijzen van zijn iPhones in China zal verlagen omdat de vraag tegenvalt.

Afzonderlijk werd dinsdag bekend dat het Amerikaanse Hooggerechtshof het beroep van zowel Apple als Epic Games in een slepende mededingingszaak heeft afgewezen.

Boeing meldde dat de levering van zijn 737 MAX toestel aan China meer vertraging oploopt na het incident bij een toestel van Alaska Airlines, dat in de lucht een deel van zijn romp verloor. Het aandeel daalde bijna 8 procent.

Tesla steeg een half procent, nadat topman Elon Musk zei dat hij AI en roboticaproducten liever buiten het bedrijf om bouwt, als hij geen controlerend stemrecht van 25 procent krijgt.

Aandelen van Nvidia en Advanced Micro Devices stegen 3 tot 8 procent na een aantal positieve analistenrapporten, inclusief koersdoelverhogingen.

Thomson Reuters neemt World Business Media Limited over voor een niet nader genoemd bedrag. Thomson Reuters zit momenteel niet stil op de overnamemarkt. Vorige week lanceerde het bedrijf een bod van 626 miljoen dollar in contanten op het op Nasdaq genoteerde Zweedse bedrijf Pagero. Het aandeel Thomson Reuters sloot dinsdag bijna anderhalf procent in de plus.

Aandelen van JetBlue stegen bijna 5 procent nadat een Amerikaanse rechter de 3,8 miljard dollar tellende overname van sectorgenoot Spirit Airlines blokkeerde. Aandelen van Spirit daalden liefst 47 procent.

S&P 500 index 4.765,98 (-0,4%)

Dow Jones index 37.361,12 (-0,6%)

Nasdaq Composite 14.944,35 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend over de brede linie lager. Uit China kwamen verschillende macrocijfers. De detailhandelsverkopen stegen minder sterk dan verwacht, de Chinese industrie produceerde meer, zoals verwacht, en de totale Chinese economie groeide afgelopen kwartaal en jaar met 5,2 procent.

Nikkei 225 35.596,35 (-0,1%)

Shanghai Composite 2867,88 (-0,9%)

Hang Seng 15.367,84 (-3,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0855. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0873.

USD/JPY Yen 147,79

EUR/USD Euro 1,0855

EUR/JPY Yen 160,44

MACRO-AGENDA:

04:00 Economische groei - Vierde kwartaal (Chi)

04:00 Industriële productie - December (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - December (Chi)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - December (VK)

11:00 Inflatie - December (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 Maandrapport OPEC

14:30 Detailhandelsverkopen - December (VS)

14:30 Importprijzen - December (VS)

15:15 Industriële productie - December (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - November (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers vierde kwartaal (NL)

22:00 Alcoa - Cijfers vierde kwartaal (VS)