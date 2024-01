Olieprijs daalt licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs bewoog dinsdag volatiel terwijl de dollar sterker werd. Bij een settlement van 72,40 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 0,4 procent goedkoper. Die zwakte zal waarschijnlijk "van korte duur zijn, omdat de situatie in de Rode Zee behoorlijk onstabiel lijkt te zijn," zei Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors. Op dit moment draagt de Amerikaanse dollar bij aan de zwakte in olie, volgens de marktkenner. "Het oliemarkt lijkt nog steeds te wachten op bewijs van daadwerkelijke verstoringen van de aanvoer voordat het prijsrally's ondersteunt, zelfs nu de vijandelijkheden in het Midden-Oosten blijven toenemen en Iran een grotere speler wordt", schreven analisten van Ritterbusch. "Voor de grondstoffenmarkten brengt de toegenomen spanning risico's met zich mee voor het aanbod, waarbij de energiemarkten het meest kwetsbaar zijn. Voor olie en LNG (vloeibaar aardgas) zien we echter nog geen fundamentele gevolgen voor het aanbod", voegden analisten van ING toe. Maar om de olieprijzen aanzienlijk te laten stijgen, zal een verdere escalatie van het conflict of een aanzienlijke daling van het olieaanbod nodig zijn, aldus ING. Volgende richtpunt voor de markt is het maandrapport van de OPEC, dat woensdag verschijnt. Later in de week volgen ook de wekelijkse olievoorraden in de VS. Bron: ABM Financial News

