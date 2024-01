Apple en Epic Games vangen allebei bot bij Hooggerechtshof VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft dinsdag een verzoek afgewezen om een mededingingsgeschil te horen tussen Apple en Epic Games, de uitgever van Fortnite. De rechters weigerden het beroep van Apple, een beslissing die waarschijnlijk van invloed zal zijn op de inkomsten uit zijn App Store, die momenteel miljarden dollars bedragen. Het Hooggerechtshof nam ook het beroep van Epic Games niet in behandeling tegen de uitspraak van een lagere rechtbank dat het App Store-beleid van Apple beperkingen kan opleggen aan de manier waarop software wordt gedistribueerd en betaald. De rechters gaven geen reden voor hun beslissing om het beroep van beide partijen te verwerpen. In een reactie op X zei CEO Tim Sweeney van Epic Games: "De juridische strijd om iOS [Apple's mobiele besturingssysteem] open te stellen voor concurrerende winkels en betalingen is verloren in de Verenigde Staten. Een trieste uitkomst voor alle ontwikkelaars." In 2020 spande Epic Games een rechtszaak aan waarin het Apple ervan beschuldigde dat het handelde als een illegale monopolist die consumenten dwong om apps via zijn App Store te krijgen en digitale content in een app te kopen met behulp van zijn eigen systeem. Apple rekent tot 30 procent commissie voor in-app aankopen. Die claims werden in 2021 verworpen door een lagere rechtbank in de VS. De rechter oordeelde destijds echter ook dat Apple de Californische wet op oneerlijke concurrentie zou overtreden door ontwikkelaars te verbieden gebruikers te "sturen" om digitale aankopen te doen die het in-app systeem van Apple omzeilen. Het rechterlijk bevel verplicht Apple om app-ontwikkelaars toe te staan links en knoppen te verstrekken die consumenten naar andere manieren leiden om te betalen voor digitale inhoud die ze in hun apps gebruiken. Bron: ABM Financial News

