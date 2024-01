Fed-gouverneur Waller blijft vaag over timing renteverlagingen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het beleid van de Federal Reserve om de inflatie te beteugelen zonder daarbij de Amerikaanse economie in een neerwaartse spiraal te drukken, werkt momenteel "zo goed als maar kan", wat de weg vrij maakt voor renteverlagingen dit jaar, hoewel nog niet duidelijk is wanneer. Dit zei Fed-gouverneur Christopher Waller dinsdag in een toespraak die hij gaf bij The Brookings Institution.

Volgens Waller is het monetaire beleid van de Fed momenteel op een voldoende restrictief niveau en zolang de inflatie niet weer toeneemt of stagneert, kunnen de beleidsmakers de rente dit jaar vermoedelijk verlagen. Hij gaf aan optimistisch te zijn over de strijd tegen inflatie.

In december bleek uit de zogeheten dot plot van de Fed dat men voor 2024 vooralsnog rekent op drie renteverlagingen van 0,25 procentpunt. Beleggers voorzien de eerste verlaging al in maart, ondanks dat Fed-bestuurders die verwachting proberen te temperen. Waller wilde dinsdag geen duidelijkheid geven over de timing. Die hangt volgens hem af van de inkomende macrodata.

"Nu de economische activiteit en de arbeidsmarkt in goede staat zijn en de inflatie geleidelijk afneemt tot 2 procent, zie ik geen reden om zo snel te handelen of te verlagen als in het verleden," zei Waller.

In eerdere economische cycli verlaagden Fed-functionarissen de rente snel en vaak met grote stappen, wat niet altijd goed uitpakte.

"Als de tijd rijp is om de rente te verlagen, geloof ik dat dit methodisch en voorzichtig kan en moet gebeuren," benadrukte Waller in zijn toespraak.