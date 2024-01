Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd, maar sloten wel rond het hoogste punt van de dag. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 473,06 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 16.571,68 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de min bij een stand van 7.398,00 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent lager op 7.558,34 punten.

De beurzen reageerden op uitspraken van onder meer ECB-beleidsmaker Robert Holzmann. Die zei maandag in een interview in Davos dat een hardnekkige inflatie de Europese Centrale Bank kan verhinderen om dit jaar de rente te verlagen.

Holzmann staat bekend als een monetaire havik, maar de uitspraak, die tegenwicht moet bieden tegen te sterke hoop bij beleggers op spoedige renteverlagingen dit jaar, rijmt met recente pogingen van de Amerikaanse Federal Reserve om de verwachtingen te temperen over het mogelijke tempo van monetaire versoepeling dit jaar.

"Er zijn genoeg tekenen dat de inflatie afneemt en dit voedt de renteverlagingsverwachtingen op de markt, maar de centrale banken zijn zeer koppig", zei Russ Mould, investment director bij AJ Bell.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de inflatie van Duitsland in december is uitgekomen op 3,7 procent, gelijk aan voorlopige cijfers. De Duitse ZEW-index steeg voor januari van 12,8 naar 15,2, beter dan de verwachte daling naar 12,0.

De Britse werkloosheid over november bleef stabiel op 4,2 procent.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0887. WTI-olie werd iets goedkoper. De Duitse tienjaarsrente steeg licht naar 2,26 procent.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank was maandag nog de grootste stijger in de DAX na overnamespeculatie, maar leverde dinsdag bijna 5 procent in en was daarmee hekkensluiter in de Duitse index. Ook Siemens Energy stond duidelijk onder druk, met een verlies van ruim 3 procent. Qiagen steeg 2,5 procent en ging daarmee aan kop in de DAX.

Defensiebedrijf Rheinmetall deed wel goede zaken in Frankfurt, met een winst van anderhalf procent. Sectorgenoot Dassault Systèmes zat in Parijs ook in de lift en voerde de CAC 40 aan met een winst van bijna 3 procent. Alstom was de grootste daler op de Franse beurs, met een verlies van 3,5 procent.

De Britse online supermarkt Ocado zag de omzet, het volume en het aantal actieve klanten bij de joint venture met Marks & Spencer in de laatste dertien weken van 2023 groeien. Het aandeel daalde licht procent in Londen.

Citi Research verhoogde het advies op Aegon van Neutraal naar Kopen. Het koersdoel werd daarbij opgehoogd van 4,64 euro naar 5,84 euro. Het aandeel steeg ruim een half procent in Amsterdam. AkzoNobel daalde licht na koersdoelverhogingen van ING en Barclays.

AB InBev kreeg juist een adviesverlaging van Citi, van Kopen naar Neutraal met een koersdoel van 64,00 euro. Het aandeel verloor anderhalf procent in Brussel.

Air France-KLM en CMA CGM stoppen hun samenwerking op het gebied van luchtvrachtvervoer. Strenge regelgeving in bepaalde belangrijke markten verhinderde dat de samenwerking optimaal functioneerde, aldus de luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat de samenwerking, zoals die in april vorig jaar werd gestart, per 31 maart eindigt. Nieuwe onderhandelingen voor een samenwerking zijn nu opgestart. Air France-KLM daalde 2,5 procent.

Chocoladefabrikant Lindt & Spruengli's meldde over de tweede jaarhelft van 2023 een licht beter dan verwachte autonome groei. Over het gehele boekjaar steeg de omzet autonoom met meer dan 10 procent. De marge over 2023 kwam naar verwachting uit op 15,5 procent tegen 15,0 procent een jaar eerder. Het aandeel steeg 8 procent in Zürich. Sectorgenoot Lotus Bakeries won in Brussel een half procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent lager.