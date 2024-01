Wolters Kluwer aan kop op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten. De AEX daalde met 0,1 procent naar 778,54 punten. Stijgingen van zwaargewicht ASML, sectorgenoot ASMI en databedrijven Wolters Kluwer en RELX beperkten het indexverlies. "Beleggers worden weer afkerig van risico, na de grote overwinning van Donald Trump in Iowa en havikige uitspraken van Europese beleidsmakers, wat de vrees vergroot dat de volatiliteit terugkomt", stelde IG. Intussen is het deze week de laatste kans voor de Fed om signalen te geven voor zijn volgende rentebesluit op de laatste dag van de maand. Volgens Erik-Jan van Harn van Rabobank blijft de markt te optimistisch, dat de inflatie strak voorbij is en de rente weer snel omlaag kan. Hij ziet dit niet snel veranderen. "Recente pushback van centrale bankiers en een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer waren niet genoeg om markten in beweging te krijgen. De markt blijft er heilig van overtuigd dat de inflatie rap blijft dalen en daarmee centrale banken de beleidsrente ook rap terug kunnen brengen", aldus Van Harn. Kwartaalcijfers van Amerikaanse zakenbanken gaven dinsdag een verdeeld beeld. Goldman Sachs steeg, maar Morgan Stanley leverde flink in. Een veel zwakker dan verwachte index voor de industrie in de regio New York, bekend als de Empire State index, trok dinsdagmiddag de aandacht. De index daalde van 14,5 positief tot 43,7 negatief. Economen rekenden op 4,0 negatief. Daarmee daalde de index naar het laagste niveau sinds mei 2020. Toenemende spanning in het Midden-Oosten vergrootte intussen de angst dat de verstoring van het scheepsverkeer door de Rode Zee kan leiden tot meer inflatiedruk. Ondanks recente luchtaanvallen op doelen van Houthi's in Jemen zal die militante groep schepen rond de Rode Zee blijven aanvallen, voorziet SPI Asset Management. De euro/dollar noteerde op 1,0887. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag stond er 1,0954 op de borden. Stijgers en dalers In de AEX won Wolters Kluwer 2,1 procent, na een stevige koersdoelverhoging van UBS. De sterkste daler was IMCD met 2,7 procent koersverlies. In de grondstoffensegment steeg DSM-Firmenich 1,6 procent, maar energiereus Shell daalde 0,9 procent. Het bedrijf stopt met de olieproductie in Nigeria, die wordt verkocht, terwijl Shell wel blijft boren voor de Nigeriaanse kust en ook actief blijft in vloeibaar aardgas. Verder meldde Bloomberg dat Shell samen met sectorgenoten een schiking in Kazachstan nadert. Aegon won 0,6 procent na een koopaanbeveling van Citi. De verzekeraar heeft volgens de Amerikaanse bank een aantrekkelijke waardering, en de dividenduitkeringen groeien bovengemiddeld. ABN AMRO werd 2,5 procent goedkoper, na een adviesverlaging. JPMorgan verlaagde het advies naar Onderwogen volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group. In de AMX ging het aandeel OCI aan kop met een winst van 1,4 procent. JDE Peet's won 1,3 procent. Air France-KLM deed een forse stap terug. Het aandeel verloor 2,6 procent. Air France-KLM en CMA CGM stoppen hun samenwerking op het vlak van luchtvrachtvervoer. Strenge regelgeving in bepaalde belangrijke markten verhinderde dat de samenwerking optimaal functioneerde, aldus de luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat de samenwerking, zoals die in april vorig jaar werd gestart, per 31 maart eindigt. Nieuwe onderhandelingen voor een samenwerking zijn nu opgestart. Verder daalden in de AMX Alfen en TKH met circa 2 procent. Bij de smallcaps won Vivoryon 1,3 procent en TomTom werd 0,8 procent duurder. Fastned daalde 0,7 procent na een kwartaalupdate en de melding dat het ook in Spanje actief wordt. Volgens Degroof Petercam wijzen de resultaten van Fastned in de juiste richting, maar wordt schaalvergroting cruciaal. Renewi was de sterkste daler onder de smallcaps met een verlies van 2,0 procent. Het lokaal genoteerde NX Filtration verloor 4,2 procent. KBC Securities verlaagde het advies van Houden naar Reduceren en het koersdoel van 11,00 naar 4,50 euro. Wall Street Aan het einde van de Europese beursdag bleven de Amerikaanse beurzen dicht bij huis. Bron: ABM Financial News

