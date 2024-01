Marel ziet operationeel directeur vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Linda Jonsdottir vertrekt als chief operating officer bij Marel. Dit meldde de IJslandse fabrikant van slachtmachines dinsdagavond. Met het vertrek van Jonsdottir, die tot 2022 CFO was van Marel, wordt de functie van operationeel directeur ook opgeheven, zei het bedrijf. Haar taken zullen worden overgedragen aan andere leden van het managementteam. Jonsdottir blijft beschikbaar om een soepele overdracht te garanderen, aldus Marel. Bron: ABM Financial News

