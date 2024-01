Stellantis sluit miljardendeal met SIXT Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Autobouwer Stellantis gaat de komende jaren tot 250.000 voertuigen leveren aan het Duitse autoverhuurbedrijf SIXT. Dit maakten de bedrijven dinsdag bekend. Stellantis, het begin 2021 geformeerde Frans-Italiaans-Amerikaanse fusiebedrijf, met een waaier van automerken, zoals Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep, Opel en Maserati, zal de vloot van SIXT tot en met 2026 bevoorraden. De leveringen starten al dit kwartaal. Financiële details deelden de twee bedrijven niet. Vorige maand maakte SIXT bekend Tesla's uit het wagenpark te halen. Het uitfaseren is volgens persbureau Bloomberg een gevolg van wereldwijde prijsverlagingen van de elektrische auto's, waardoor de restwaarde van deze exemplaren onder druk staat. Twee jaar geleden besloot Hertz nog om stevig in te zetten op elektrificatie, met de aankoop van 150.000 Tesla's. Afgelopen week meldde topman Stephen Scherr echter dat de verhuurder is gestart met het weer verkopen van een deel van deze Tesla's. Naast de dalende restwaarde speelt ook het dure onderhoud daarin een rol. Bron: ABM Financial News

