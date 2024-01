Thomson Reuters neemt World Business Media over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thomson Reuters neemt World Business Media Limited over voor een niet nader genoemd bedrag. Dit maakte de Amerikaans-Canadese multinational dinsdag bekend. World Business Media is een gespecialiseerde uitgever voor de verzekeringsbranche uit Londen met een redactie in New York. Volgens Thomson Reuters maakt de overname deel uit van zijn strategie om nieuws en inzicht te bieden voor nieuwe klantenmarkten en professionele verticale markten. Thomson Reuters zei dat het bedrijf zal worden geëxploiteerd als onderdeel van de Reuters News divisie van het bedrijf en zal rapporteren aan Reuters Professional. Thomson Reuters zit momenteel niet stil op de overnamemarkt. Vorige week lanceerde het bedrijf een bod van 626 miljoen dollar in contanten op het op Nasdaq genoteerde Zweedse bedrijf Pagero, waarmee het een concurrerend bod versloeg dat in december was uitgebracht door Vertex. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.