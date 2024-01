Beursblik: Europese dividenduitkeringen in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Dividenduitkeringen op Europese aandelen zullen dit jaar naar verwachting met 6,5 procent stijgen en houden die stijgende lijn ook in 2025 vast. Dat stelde Allianz Global Investors dinsdag in een rapport.

Het gaat om de dividenduitkeringen van bedrijven in de brede aandelenindex MSCI Europe. Die keerden in 2023 ongeveer 407 miljard euro uit en dat zal in 2024 naar verwachting ongeveer 433 miljard euro zijn. In 2025 rekenen de analisten op 460 miljard euro, wat 13 procent meer zou zijn dan vorig jaar.

Er zijn wel sterke verschillen in de dividendontwikkeling op sectorniveau. Dat pleit volgens portefeuillebeheerder Grant Cheng voor diversificatie van de beleggingsportefeuille en selectie bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Vooral in de financiële sector en in duurzame consumentensectoren stijgen de uitkeringen, volgens Cheng.

Als percentage van de aandelenkoers stijgen de dividendrendementen ook. Eind 2023 was dit 3,47 procent en dit jaar zou dit 3,67 procent kunnen worden. Voor Nederland zijn deze getallen 2,53 en 2,6 procent.

Van het totale rendement op aandelenbeleggingen in Europa was in de afgelopen veertig jaar bijna 36 procent te danken aan dividenduitkeringen. In Noord-Amerika was dat 22 procent en in Azië 41 procent. Sinds 2019 was het dividend goed voor de helft van het totale rendement op Europese aandelen en in de periode 2014 tot 2018 was zelfs het merendeel van het totale rendement.