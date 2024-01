Morgan Stanley overtreft omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het vierde kwartaal de winst zien dalen, maar noteerde na de kwartaalcijfers toch hoger, omdat de omzet beter dan verwacht op peil bleef. De Amerikaanse zakenbank boekte 12,9 miljard dollar aan inkomsten, wat iets meer was dan de 12,7 miljard dollar een jaar eerder. De markt rekende vooraf op een daling tot 11,93 miljard dollar. Bij de investment bank stegen de inkomsten met 5 procent. De nettowinst daalde van 2,2 miljard naar 1,5 miljard dollar. Dit was 0,85 dollar per aandeel. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een nettowinst van 1,07 dollar per aandeel, tegen 1,31 dollar een jaar eerder, aldus FactSet. De resultaten werden gedrukt door een schikking met toezichthouders voor 249 miljoen dollar in verband met aantijgingen van fraude bij de blokverkoop van grote plukken aandelen. Ook was er een last van 286 miljoen dollar voor de kosten van het redden van andere banken door het noodfonds FDIC eerder in 2023. Omgerekend drukten deze posten de winst met 0,28 dollar per aandeel. Het aandeel Morgan Stanley lijkt dinsdag 1,3 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

