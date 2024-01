Goldman Sachs boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het vierde kwartaal een hoger dan verwacht winst geboekt op een omzet van 11,32 miljard dollar. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de Amerikaanse bank. De winst per aandeel bedroeg afgelopen kwartaal 5,48 dollar. Er was vooraf door analisten gemiddeld gerekend op 3,62 dollar per aandeel, aldus data van FactSet. In het vierde kwartaal van 2022 verdiende Goldman Sachs 3,32 dollar per aandeel. De omzet was 7 procent hoger dan een jaar eerder, maar wel 4 procent lager dan in het derde kwartaal. De divisie Global Banking & Markets boekte 3 minder omzet dan een jaar eerder. Bij de handel in aandelen lag de omzet hoger, dankzij hogere inkomsten uit derivatenhandel en financiering van aandelen. Asset & Wealth Management behaalde 23 procent meer omzet dan een jaar eerder door onder meer hogere managementfees. Goldman Sachs nam voor 577 miljoen dollar aan voorzieningen voor oninbare leningen, tegen 972 miljoen dollar een jaar eerder in het vierde kwartaal. Goldman Sachs gaf ook een update over zijn vereenvoudigde strategie. Het aandeel Goldman Sachs lijkt dinsdag 1,1 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

