Shell verkoopt Nigeriaanse landactiviteiten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft zijn Nigeriaanse onderdeel Shell Petroleum Development Company of Nigeria verkocht aan Renaissance, een consortium van vijf bedrijven. Dit maakte Shell dinsdag bekend. Om de transactie te kunnen afronden, is onder meer nog goedkeuring nodig van de Nigeriaanse overheid. Het betreft de verkoop van een deel van de activiteiten van Shell in Nigeria. De diepwater- en geïntegreerde gasactiviteiten blijven wel gewoon eigendom van Shell. Shell ontvangt in eerste instantie 1,3 miljard dollar voor de verkoop. De koper zal daarna nog eens maximaal 1,1 miljard dollar uitbetalen aan Shell. Het grootste deel hiervan zal worden voldaan bij afronding van de transactie. Bron: ABM Financial News

