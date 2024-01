Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager nu de zorgen over de haalbaarheid van een relatief snelle renteverlaging toenemen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,7 procent op 471,06 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 16.506,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.365,65 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.555,55 punten.

In aanloop naar de monetaire beleidsvergadering van de Fed op 31 januari, is het woord vandaag aan Fed-bestuurder Christopher Waller.

De volgende vergadering is in maart en de verwachting was dat dan de rente verlaagd zou worden, maar die verwachting wordt na de woorden van diverse Fed-bestuurders steeds kleiner.

De Britse werkloosheid over november bleef stabiel op 4,2 procent.

De inflatie van Duitsland kwam in december uit op 3,7 procent, conform de voorlopige cijfers. De Duitse ZEW-verwachtingsindex steeg voor januari van 12,8 naar 15,2, beter dan de verwachte daling naar 12,0.

Olie werd dinsdag duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 73,30 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 78,96 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0883. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0923 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,0950 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Citi Research heeft dinsdag het advies voor Aegon verhoogd van Neutraal naar Kopen. Het koersdoel werd daarbij opgehoogd van 4,64 euro naar 5,84 euro. Aegon noteerde desondanks 0,1 procent lager.

Het advies voor AB Inbev werd door Citi Research verlaagd van Kopen naar Neutraal met een koersdoel van 64,00 euro. AB Inbev noteerde 1,0 procent in het rood.

ING verhoogde het koersdoel voor AkzoNobel van 70,00 naar 75,00 euro met handhaving van het Houden advies. Barclays verhoogde het koersdoel van 92,00 naar 96,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. AkzoNobel noteerde 0,4 procent lager.

Air France-KLM en CMA CGM stoppen hun samenwerking op het gebied van luchtvrachtvervoer. Strenge regelgeving in bepaalde belangrijke markten verhinderde dat de samenwerking optimaal functioneerde, aldus de luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat de samenwerking, zoals die in april vorig jaar werd gestart, per 31 maart eindigt. Nieuwe onderhandelingen voor een samenwerking zijn nu opgestart. Air France-KLM noteerde 2,6 procent lager.

De Britse online supermarkt Ocado zag de omzet, het volume en het aantal actieve klanten bij de joint venture met Mark's & Spencer in de laatste dertien weken van 2023 groeien. Ocado noteerde 5,5 procent hoger.

Chocoladefabrikant Lindt & Spruengli's meldde over de tweede jaarhelft van 2023 een licht beter dan verwachte autonome groei. Over het gehele boekjaar steeg de omzet autonoom met meer dan 10 procent. De marge over 2023 kwam naar verwachting uit op 15,5 procent tegen 15,0 procent een jaar eerder. Het aandeel noteerde 6,5 procent in het groen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

Wall Street was maandag gesloten in verband met Martin Luther King Day.