Valuta: dollar verdisconteert uitgestelde renteverlaging

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag onder de 1,09 dollar nu de markt er langzaamaan rekening mee begint te houden dat de Fed de rente niet op 20 maart bij de tweede bijeenkomst van dit jaar verlaagt. "Wij hadden vorige week deze beweging na de woorden van Loretta Mester op 11 januari al verwacht", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Misschien dat Martin Luther King Day maandag daar de hand in had. Wij denken nu dat de euro voorlopig rondom het huidige niveau blijft cirkelen", aldus de handelaar van Ebury dinsdag. Voor vandaag lijkt het een weinig enerverende handelsdag te worden, met alleen de Amerikaanse Empire State-index op de agenda. "Morgen wordt het zeker spannender met aardig wat Chinese macrocijfers, zoals de groei over het vierde kwartaal, en de Britse en Europese inflatie over december. Misschien dat vandaag Fed-bestuurder Christopher Waller nog meer kleur kan geven aan het rentebeleid," aldus Van der Meer. De Britse werkloosheid over november bleef op 4,2 procent staan, zo bleek dinsdagochtend. De inflatie van Duitsland kwam in december uit op 3,7 procent, conform voorlopige cijfers. De Duitse ZEW-verwachtingsindex steeg voor januari van 12,8 naar 15,2, terwijl er een daling was voorzien naar 12,0. De euro noteerde dinsdag 0,6 procent lager op 1,0878 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8613 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,8 procent en noteerde op 1,2626 dollar. Bron: ABM Financial News

