Verlies op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde dinsdagochtend op een klein verlies. De AEX daalde met 0,3 procent naar 777,21 punten.

"Na een aantal hele gunstige inflatiecijfers gelooft de markt nu dat inflatie achteraf gezien toch wel transitory was", aldus Erik-Jan van Harn van Rabobank.

Rabobank vindt dat de markt te positief is over wat de centrale banken gaan doen met de rente en over de ontwikkeling van de inflatie. Toch ziet de bank zich genoodzaakt met de markt mee te bewegen.

"Wij verwachten namelijk niet dat de markt haar optimisme snel kwijt raakt. Recente pushback van centrale bankiers en een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer waren bijvoorbeeld niet genoeg om markten in beweging te krijgen. De markt blijft er heilig van overtuigd dat de inflatie rap blijft dalen en daarmee centrale banken de beleidsrente ook rap terug kunnen brengen", aldus Van Harn.

De uitslag van de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa verraste niet. Voormalig president Donald Trump won. Volgens Frank Vrancken van Bank Edmond de Rothschild was de zege wel veel groter dan verwacht. Als dit zich binnen een paar weken tijdens de voorverkiezingen in New Hampshire zou herhalen, lijkt de weg naar het Witte Huis wijd open te liggen voor Trump.

Voor Europa is het volgens Rabobank beter als Nikki Haley en niet Trump wint. "Europa mag in haar handjes knijpen mocht Haley aan de macht komen, gezien zij wél een voorstander is van internationale organisaties als de NAVO, in tegenstelling tot Trump”, aldus de analist van Rabobank.

De euro/dollar daalde naar 1,0880 en de Duitse Bund daalde naar 2,192 procent.

Olie werd een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX won Wolters Kluwer 0,6 procent, na een stevige koersdoelverhoging van UBS. ASML en DSM-Firmenich wonnen 0,7 en 0,3 procent. Verder handelde Aegon rond de slotkoers van maandag, na een koopaanbeveling van Citi. De verzekeraar heeft volgens de Amerikaanse bank een aantrekkelijke waardering, en de dividenduitkeringen groeien bovengemiddeld.

Philips en Exor daalden 1,6 procent en ABN AMRO werd 2,4 procent goedkoper. JPMorgan verlaagde het advies voor ABN AMRO naar Onderwogen volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group.

In de AMX won Galapagos 0,4 procent, terwijl Just Eat Takeaway aan kop ging met een winst van 0,6 procent. WDP noteerde onveranderd. Société Générale haalde WDP van de verkooplijst, aldus Van der Pol van Today's Group.

Signify en Air France-KLM daalden 1,7en 2,7 procent. Air France-KLM en CMA CGM stoppen hun samenwerking op het vlak van luchtvrachtvervoer. Strenge regelgeving in bepaalde belangrijke markten verhinderde dat de samenwerking optimaal functioneerde, aldus de luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat de samenwerking, zoals die in april vorig jaar werd gestart, per 31 maart eindigt. Nieuwe onderhandelingen voor een samenwerking zijn nu opgestart.

Bij de smallcaps won TomTom 0,6 procent en ging daarmee aan de leiding. Fastned daalde 1,4 procent na een kwartaalupdate en de melding dat het ook in Spanje actief wordt. Volgens Degroof Petercam wijzen de resultaten van Fastned in de juiste richting, maar wordt schaalvergroting cruciaal.

Azerion en B&S daalden 1,6 en 2,9 procent.

Het lokaal genoteerde NX Filtration verloor 4,3 procent. KBC Securities verlaagde het advies voor NX Filtration verlaagd van Houden naar Reduceren en het koersdoel van 11,00 naar 4,50 euro.