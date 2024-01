ING en Barclays verhogen koersdoel voor AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ING en Barclays hebben hun koersdoel voor AkzoNobel verhoogd. Dit bleek dinsdag uit de analistenrapporten van de twee banken. ING verhoogde het koersdoel van 70,00 naar 75,00 euro met handhaving van het Houden-advies. Barclays verhoogde het koersdoel van 92,00 naar 96,00 euro met een onveranderd Overwogen-advies. ING verlaagde in het rapport wel de taxatie voor de aangepaste EBITDA voor 2024 en 2025 met 6 procent op basis van een meer bescheiden vraag in combinatie met wisselkoerseffecten. Voor 2023 ging de raming met 1 procent omlaag. Voor 2024 rekent ING op een lage enkelcijferige volumegroei, conform uitspraken van het management van Akzo. Vermoedelijk zal de outlook van het bedrijf voor dit jaar een ruime bandbreedte bieden. Barclays paste kleine wijzigingen in de taxaties toe, eveneens op basis van wisselkoerseffecten, plus de afgeblazen overnamen van Kansai. Onduidelijk is volgens de bank nog hoe groot de afschrijving hiervoor zal zijn in het vierde kwartaal. Het aandeel AkzoNobel noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,2 procent lager op 69,86 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.