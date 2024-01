Degroof: resultaten Fastned wijzen in juiste richting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Het gaat met Fastned de goede kant uit, maar de opschaling blijft een punt van zorg. Dit concludeerden analisten van Degroof Petercam dinsdag na een kwartaalupdate van de uitbater van snellaadstations. De operationele EBITDA blijft verbeteren, aldus Degroof. Gemiddeld was een oplaadstation goed voor 122.000 euro, een stijging op jaarbasis van 32 procent. De omzet van Fastned steeg in het vierde kwartaal met 44 procent op jaarbasis tot 19,2 miljoen euro. Dat is meer dan de 17,7 miljoen euro waarop Degroof had gerekend. Degroof benadrukte dinsdag de noodzaak voor Fastned tot meer schaalvergroting. De uitbater wil naar 1.000 stations groeien in 2030, en die doelstelling acht de bank "cruciaal". Echter er zijn twijfels of dit wel haalbaar is. "Een versnelling is nodig", aldus de analisten. Dat kan autonoom door meer aanbestedingen te winnen, of door samenwerkingen en overnames. Op dit moment acht Degroof de tweede optie als de meest realistische. Degroof Petercam heeft het advies voor Fastned op Houden staan met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel steeg dinsdag 1,6 procent naar 28,65 euro. Bron: ABM Financial News

