Meer aandeelhouders voeren druk op vergroening Shell op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Activistisch aandeelhoudersplatform Follow This heeft 27 grote aandeelhouders van Shell kunnen toevoegen om de energiereus te overtuigen meer te doen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dit maakte het platform maandagavond bekend. Onder de aangemelde aandeelhouders, goed voor circa 5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Shell, bevindt zich ook Amundi, een grote Europese belegger. In 2023 stemde 20 procent van de aandeelhouders van Shell in met de klimaatresolutie van Follow This. Bron: ABM Financial News

