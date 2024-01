Deutsche Bank verlaagt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 33,00 naar 31,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Deutsche Bank liep alvast vooruit op de resultaten over het vierde kwartaal, en verwachtte dat deze op kwartaalbasis zijn gedaald door lagere marges in combinatie met stabiele volumes. Vanwege de verkoop van Temirtau verlaagde de bank de taxaties voor de EBITDA in 2024 en 2025 met 4 en 5 procent. En in combinatie met tegenwind op de valutamarkten, resulteerde dit in een lager koersdoel. Deutsche Bank noemde in het rapport een aantal positieve ontwikkelingen. Naast de opgeloste Temirtau-kwestie in Kazachstan zijn dit onder meer de overname van US Steel door Nippon Steel en het herstel van de staalmarkt. De bank denkt dat het dieptepunt van de markt achter de rug is. Een ander gunstig punt betreft volgens Deutsche Bank de joint venture in India die het beter doet dan verwacht. Bovendien verwacht de bank dat de kasstroom verder aantrekt er nog meer aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd dan ArcelorMittal al deed. De financiële risico’s zijn volgens de analisten significant kleiner, de kwaliteit van de bezittingen is verbeterd en ArcelorMittal zal goed profiteren van een cyclisch herstel. Kortom, voor Deutsche Bank blijft het aandeel ArcelorMittal koopwaardig. ArcelorMittal sloot maandag op 24,43 euro. Bron: ABM Financial News

