CMA CGM en Air France-KLM herzien samenwerking Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM en CMA CGM stoppen hun samenwerking op het vlak van luchtvrachtvervoer. Dit maakte Air France-KLM dinsdagochtend bekend. Strenge regelgeving in bepaalde belangrijke markten verhinderde dat de samenwerking optimaal functioneerde, aldus de luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat de samenwerking, zoals die in april vorig jaar werd gestart, per 31 maart eindigt. Nieuwe onderhandelingen voor een samenwerking zijn nu opgestart. CMA CGM is een grootaandeelhouder van Air France-KLM. Er werd besloten dat de aandeelhouder per 31 maart uit de board of directors van Air France-KLM stapt. Verder is een lock-up op het belang van CMA CGM in Air France-KLM vervroegd naar 28 februari 2025. Dat was 15 juni 2025 en 15 juni 2028. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.