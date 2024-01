AEX start handelsdag naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag vermoedelijk lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap een half procent. Wall Street hield maandag de deuren dicht vanwege Martin Luther King Day.

Maandag startte Beursplein 5 de handelsweek nog met verlies. Zonder impulsen van Wall Street daalde de AEX 0,3 procent naar 779,49 punten.

De midkap- en de small cap indices, de AMX en de AScX, daalden nog een stuk harder, met circa een procent. De onder particulieren populaire aandelen Just Eat Takeaway en TomTom gaven respectievelijk ruim 8 en ruim 4 procent prijs.

Na een vrije dag, gaat vandaag het Amerikaanse cijferseizoen verder met de resultaten van onder meer de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley. Vrijdag werd het cijferseizoen in de VS afgetrapt met gemengde resultaten van onder meer Bank of America, Citigroup en JPMorgan, waarbij Citi ook een grote ontslagronde aankondigde.

"Lagere rentes lijken de Amerikaanse banken niet te bevallen", aldus analist Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Maar zolang de winsten en winstvooruitzichten van beursgenoteerde bedrijven niet tegenvallen, "kunnen de aandelenkoersen de rally voortzetten mits rentes verder dalen of in ieder geval niet sterk opveren", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Maandag stegen de Europese obligatierentes licht.

Bank of America verwacht dat de winst per aandeel van Europese beursgenoteerde bedrijven in het vierde kwartaal wel sterker is gedaald dan in de voorgaande twee kwartalen, en dan vooral bij de energiebedrijven en in de industrie.

Donald Trump won gisteren de eerste Republikeinse voorverkiezing in Iowa. Ron DeSantis werd, op ruime afstand, tweede. Op 23 januari volgt de voorverkiezing in New Hampshire.

Inzet van de voorverkiezingen is de kandidatuur namens de Republikeinen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

De Japanse beurs lijkt na een zegereeks van zes handelsdagen een stapje terug te doen. De Nikkei 225 index daalde vanochtend met een half procent naar 35.714 punten. Seoel en Sydney gaven ongeveer een procent prijs, terwijl de Hang Seng index in Hongkong de negatieve uitschieter was met een verlies van circa twee procent.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend 0,4 procent lager naar 72,40 dollar per vat.

De macro-economische agenda is vandaag beperkt gevuld. Beleggers hebben nog wel aandacht voor de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index en de Amerikaanse Empire State index.

Bedrijfsnieuws

Francisco Javier van Engelen Sousa wordt de nieuwe financieel directeur van InPost. Van Engelen volgt per 2 april aanstaande Adam Aleksandrowicz op, die na 7 jaar vertrekt als chief financial officer.

Geojunxion en Road Runner hebben de verkoop van alle activiteiten van de kaartenspecialist aan Road Runner afgerond.

Fastned breidt uit naar Spanje. De uitbater van snellaadstation kwam voorbeurs ook met cijfers. De laadomzet groeide met 44 procent op jaarbasis naar 19,2 miljoen euro. Dat is nipt meer dan de 43 procent omzetgroei die ING vooraf verwachtte. Dit leverde een brutowinst op van 14,2 miljoen euro, 77 procent meer dan in de laatste drie maanden van 2022. Ook hier overtrof Fastned de verwachtingen van ING. De bank rekende op 13,9 miljoen euro.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees verder op enkele analistenrapporten. Zo verhoogde Citi het advies voor Aegon naar Kopen en verlaagde JPMorgan juist het advies voor ABN AMRO naar Onderwogen.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 steeg vrijdag 0,1 procent naar 4.783,83 punten en de Nasdaq noteerde fractioneel in de plus op 14.974,16 punten. De Dow Jones index leverde 0,3 procent in op 37.592,98 punten.